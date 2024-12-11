Göz-Göz’de Fofana şoku

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor galibiyetiyle yeniden çıkışa geçen Göztepe'ye çok kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin en değerli oyuncularından David Fofana'nın yaşadığı sakatlık yüzünden ilk devreyi kapattığı öğrenildi. Adana ekibi karşısında 63. dakikada oyuna giren ve rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Fofana, yerini Miroshi'ye bırakmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun lateral collateral ligaman bölgesinde esneme olduğu ve bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ROMULO VE JUAN KALDI

Sezon başında teknik direktör Stanimir Stoilov, kadroda 4 tane hücum oyuncusu istediğini açıklamıştı. İlk devrenin başlarında Kubilay Kanatsızkuş, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle devreyi kapatmış ve Stoilov'un sistemi bozulmuştu. Bir darbe de Fofana'dan gelince alternatifi iyice azalan Bulgar çalıştırıcının elinde sadece Romulo ile Juan kaldı. Hücum oyuncuları ile birebir çalışmalarını sürdüren Stoilov'un yönetim ile geçtiğimiz gün bir toplantı yaptığı ve devre arasında ön bölgeye takviye istediği gelen bilgiler arasında.