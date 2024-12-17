Stoilov: Utanç verici

Süper Lig'de A.Demir galibiyetinin ardından Mersin'de düşme hattındaki Hatayspor'a konuk olan Göztepe, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Göz-Göz ile bu sezon Avrupa'yı hedefleyen teknik direktör Stanimir Stoilov ise zorlu maçın ardından skordan çok Mersin Stadı'nın zemini üzerinde durdu. Saha şartları ile ilgili 'Utanç verici' yorumunu yapan Bulgar teknik adam, "Saha şartları gerçekten çok kötüydü. Bu zeminin Süper Lig'in şartlarına uygun olduğunu düşünmüyorum. İki takım için de oyun çok zorlaştı. Eğer saha şartları iyi olsaydı, iki takım da daha kaliteli bir oyun ortaya koyabilirdi. Bu durumun Süper Lig açısından bir utanç olduğunu söylemek zorundayım. Umarım bir daha böyle bir durum yaşanmaz" dedi.

"FIRSATLARI HARCADIK"

Stanimir Stoilov, eksik oyuncuların bir hayli fazla olması nedeniyle istedikleri değişiklikleri yapamadıklarını söyledi. Bulgar çalıştırıcı, "İlk golü attık ardından ikincisi için de önemli fırsatlar yakaladık. Böyle anlarda fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Bu zaman zaman karşılaştığımız bir sorun" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin savunmadaki sigortası Taha Altıkardeş'in ilk yarıyı kapatması Göz-Göz'ü üzdü. 21 yaşındaki futbolcu takımına 14 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı yaparken performansıyla birçok Süper Lig ekibinin dikkatini çekmişti.

YILDIZLAR SAKATLANDI

Mersin'de Hatay önüne önemli yıldızlarından yoksun çıkan Göztepe, zorlu 90 dakikada iki sakatlık şoku daha yaşadı. Sarı-kırmızılılarda stoper Taha Altıkardeş ve Brezilyalı forvet Juan da Hatayspor karşılaşmasında sakatlandı. Mücadelenin 67. dakikasında yüzüne darbe alan Taha, beyin travması geçirdi. 73. dakikada oyundan çıkıp hastaneye kaldırılan genç oyuncu bir gün Mersin'de müşahede altında kaldı. Genel sağlık durumu iyi olan Taha'nın yüzünde kırık tespit edildiği ve oyuncunun devreyi kapatabileceği kaydedildi.

SAMBACI DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılılarda Juan ise arka adalesinden sakatlık geçirdi. 76. dakikada oyundan çıkan Juan'ın MR'ı çekilecek. 22 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. 19 Aralık Perşembe günü önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'le deplasmanda karşı karşıya gelecek Göz- Göz, pazar günü ise Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.