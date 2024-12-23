Göz-Göz Avrupa potasına girdi

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek dördüncü sıraya kuruldu: 3-0. 4. dakikada sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti. 25'te sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Miroshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 33'te sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, güzel hareketlerle rakibini geçen Victor Hugo'nun yaptığı ortada müsait durumdaki Bokele'nin şutunda top üstten auta gitti.

MIROSHI SKORU BELİRLEDİ

68'de sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in sert şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 71'de Romulo'nun attığı topu Matsuki Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 78'de Tijanic'in kullandığı servest atışta penaltı noktası yakınındaki Miroshi, kafa vuruşuyla skoru belirledi: 3-0.

EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Göztepe, Rizespor galibiyetiyle bu sezon evinde üst üste yedinci galibiyetini aldı. Sarıkırmızılılar, ligin ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe maçında aldığı beraberliğin ardından çıktığı 7 maçın hepsini kazandı. Göz-Göz bu süreçte sırasıyla Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor. Konyaspor, Adana Demirspor ve son olarak Çaykur Rizespor'u dize getirdi.

GRBİC KORKUTTU

GÖZTEPE'NIN Çaykur Rizespor'u taraftarı önünde 3-0 mağlup ettiği maçta sporseverleri korkutan bir an yaşandı. Müsabakada Çaykur Rizespor kalecisi Grbic, Romulo ile girdiği ikili mücadelede kafasına darbe aldı ve sakatlandı. İlk müdahalesi saha içerisinde gerçekleştirilen Grbic, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Grbic'in yerine oyuna Tarık dahil oldu. Bu arada Göztepe taraftarları sakatlanan Grbic'e alkışlarla destek oldu.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarı, kritik Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Güzelyalı'da toplanan 12. adam, tribünlerdeki yerini aldı. İlk düdük ile birlikte karşılaşma boyunca marşlar ve bestelerle takımı ateşlemek için elinden geleni yapan sarıkırmızılılar, maç boyunca hiç susmadı.

STANİMİR STOİLOV'DAN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

ÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta Hatayspor ile oynanan lig karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'i Ç.Rizespor maçında değiştirdi. 3 değişiklik yapan Stoilov, Rize karşısına Hatay maçından farklı olarak Nazım'ın yerine Ogün'ü, sakatlığı bulunan Taha yerine Koray'ı, Juan'ın yerine Tijanic'i sahaya sürdü.