Efsane geri dönüyor

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa hedefine emin adımlarla ilerleyen Göztepe, geçmiş yıllarda yaşadığı tarihi günlere geri dönüyor. Göz-Göz, son olarak ligde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek hanesine altın değerinde bir 3 puan yazdırdı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, Avrupa yolundaki direkt rakipleri Eyüpspor'un Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ise Alanyasporla 1-1 berabere kaldığı hafta puanını 28'e yükselterek 4. sıraya kuruldu. Sarı-kırmızılıların, ligdeki ilk sezonunda elde ettiği bu başarı, 1960'lı yıllarda Avrupa ve Türkiye'yi kasıp kavuran efsane kadroyu anımsattı. Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı unvanını elinde bulunduran Göztepe, 1968-69 sezonunda teknik direktör Adnan Süvari öncülüğünde, önceki sezon final oynadığı Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanarak Fuar Şehirleri Kupası'nda oynamaya hak kazanmıştı.

TARİH YENİDEN YAZILIYOR

O tarihi yıllarda kadrosunda efsane isimler Ali Artunter, Mehmet Aydın, Çağlayan Derebaşı, Sebahattin Kuruoğlu gibi isimleri barındıran İzmir temsilcisi, 2024-25 sezonunda mücadele ettiği devler arenasında adeta küllerinden yeniden doğdu, eski günlere dönüş sinyali verdi. 2024 yılında Gürsel Aksel Stadyumu'nda hiç yenilmeyen Göz-Göz, 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a mağlup olmuştu. O maçın ardından 1. Lig ve Süper Lig'de sarı-kırmızılıların 417 gündür bileğini büken takım olmadı.

TRANSFER MÜJDESİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından oyuncuların performansını överken taraftarlara transfer müjdesi de verdi. Özellikle yaşanan ağır sakatlıkların kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirten Bulgar teknik adam, "Forvette eksik kaldık. Bu nedenle hücum bölgesine iki takviye yapabiliriz. Ben bir anda 5-6 oyuncunun gelmesinden hoşlanmam ama sakatlıklardan dolayı transfer kaçınılmaz oluyor" dedi.

'AILE OLARAK GÜÇLÜYÜZ'

Başarının sırrını da veren Stoilov, "Saha içi ve dışında iyi bir aileyiz. Bunu sürdürürsek tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz. Aile olarak ektsra güç oluşturuyoruz. Avrupa hedefini ben koydum, bu takımım çok yüksek hedeflere ulaşacağına inanıyorum, taraftarın atmosferine inanıyorum. Buna ulaşmak için her şeyimizi vereceğiz ama bu olur olmaz kimse garanti veremez" dedi.

MİROSHİ ŞOV YAPTI

ÇAYKUR Rizespor maçında iki gol birden atarak yıldızlaşan defans oyuncusu Novatus Miroshi de sevinç yaşayan oyuncular kervanına katıldı. Karşılaşmanın 25. dakikasında attığı gol ile perdeyi açan Tanzanyalı oyuncu, kapanışı 78. dakikada yaparak sezonun en iyi 90 dakikasını geçirdi. Karşılaşmanın en etkili ismi olan ve asıl bölgesi sol stoper olmasına rağmen Stanimir Stoilov'un zorunluluktan orta sahada oynattığı Miroshi, galibiyetin baş mimarı oldu. Göztepe'de bu sezon Miroshi ile birlikte gol atan oyuncu sayısı 14'e yükseldi. Sarı-kırmızılılar, savunma oyuncularından 8 gol katkısı aldı.

JAPON KURYU MATSUKİ NİHAYET KENDİNE GELDİ

SEZON başında FC Tokyo'dan transfer edilen orta saha Kuryu Matsuki, geç açıldı. Sezon başında sakatlıklar nedeniyle form tutamayan 21 yaşındaki Japon oyuncu kupada Buca 1928'e karşı 1 gol, 1 asistlik performans sergiledikten sonra Rize karşısında da asistiyle alkış aldı.