Göztepe’de isyan var!

Süper Lig'in 18. haftasında namağlup lider Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Göztepe, hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Zorlu karşılaşmayı y��neten hakem Alper Akarsu'nun Galatasaray lehine verdiği penaltı kararı ve Göz-Göz adına verilmeyen tartışmalı penaltı pozisyonları geceye damga vurmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın ardından sosyal medyada hakem Akarsu ve VAR heyetine isyan ederken, dün de sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, federasyondan yabancı hakem sisteminin getirilmesini istedi. Sarıkırmızılılar, "Yiğidi Öldür, hakkını yeme" başlıklı yazıyla kamuoyuna seslenirken, yerli hakemlerin baskı altında kaldığı ve ligi şekillendirdiğini iddia etti.

"YOLDAN ÇIKILMIŞTIR"

Göztepe Spor Kulübü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Hak yemenin, hakemler aracılığıyla legalleştiğini görmek artık yüz kızartmaktadır. Hakemlerimizin üzerlerindeki baskıyla, oynanan her türlü oyunla: Maçları idare edebilecek imkânları kalmamış ve yoldan çıkılmıştır.Yeşil sahalarda koşan genç hakemlerimiz, hızlı hazırlandıkları için yeterli eğitim ve deneyime sahip değildir. Sürekli baskı altındalar ve bundan etkilenecek yapıda kişilerdir. Kimin şampiyon olacağı, kimin kupa alacağı, kimin düşeceği artık yeşil sahada oynanan futbol yerine hakemlerin belirlediği bir lig haline gelmiştir. O nedenle geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulması şarttır. Hakkı yenmeyenlerin 'Bileğinin Hakkıyla Kazananlar Ligi" istiyoruz."

FEDERASYONA ÇIKARMA

HAKEM kararlarını sert bir dille eleştiren Göztepe, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidecek. Kulüp Başkanı Danimarkalı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil'in bugün 10.00'da Riva'da olacağı öğrenildi. Ankersen ve Sepil'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yetkililerle bir araya gelip, hakem kararları üzerine görüşeceği bildirildi.

SARI-KIRMIZILILARDAN PENALTI BEKLENTİSİ

İstanbul'daki maçta özellikle Galatasaray lehine çalınan penaltının çok kolay verildiği görüşünde birleşen Göztepe cephesi, 85. dakikada ise Juan'ın ortasında Lucas Torreira'nın topa ceza sahasında elle müdahale ettiğini ancak hakem Alper Akarsu'nun pozisyonu görmezden geldiğini dile getirdi. Ayrıca yine ikinci yarıda ceza alanı içinde Victor Hugo'ya yapılan müdahalenin penaltı olduğunu ifade eden Göztepeliler, VAR'ın bu pozisyonları es geçtiğini, hakemin tüm takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandığını belirtti.

STOİLOV: TÜRK FUTBOLUNDA İNSANLAR SAHAYA ODAKLANMALI

GÖZTEPE'DE Teknik Direktör Stanimir Stoilov başkanlar ve kulüplerin hakemle ilgili konuşmamaları gerektiğini belirterek, "Hakemlerin gelişmesi için sağlıklı ortam sağlanmalı. Türk futbolunda insanlar sahaya odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

HAKEMLİ GÖNDERME

Göztepe, sosyal medya hesaplarından Galatasaray ve hakem Alper Akarsu'ya göndermelerde bulundu. Maçtan 1 gün önce Göztepe'nin G.Saray deplasmanına giden sarı-kırmızılı takım için yayınladığı uzaylılar temalı, "Bir başka dünyadan... Peki, gelenler kim?" başlıklı videoya maçın ardından Galatasaray, "İstanbul güvende, rahat olun" yazılı, futbolcuların uzay gemilerine el salladığı yapay fotoğrafla cevap verdi.

Göztepe ise üç Galatasaraylı oyuncunun uzay aracına el salladığı görüntüye hakem Alper Akarsu'yu da ekleyip, "1 kişi eksik kalmış" yazısını paylaştı. Göztepe'nin, Galatasaray'a yaptığı gönderme büyük etkileşim aldı.