Göz-Göz’e sambacı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray karşısında oynadığı oyun ile alkış toplayan Göztepe, takımı güçlendirmek için gaza bastı. Sarı-kırmızılı ekip tercihini yine Brezilyalı oyunculardan kullanmak istiyor. İzmir ekibi, şu anda Brezilya'nın en önemli kulüplerinden Palmeiras forması giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 18 yaşındaki santrfor Luighi Santos'u transfer etmek için harekete geçti. Ön bölgede Kubilay Kanatsızkuş ve David Fofana'nın sezonu kapatmasıyla ağır yara alan sarı-kırmızılılar, devre arasında yapacağı takviyelerle eski oyun sistemine dönmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE KADAR

Palmeiras ile sözleşmesi Haziran 2028 yılına kadar süren Luighi'nin yaklaşık 2.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Kendisini uluslararası arenada göstermek isteyen genç golcünün Süper Lig'e iyi bir tercih olarak görebileceği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Palmeiras yönetimi ile masaya oturan Luighi ara dönemde talibi olması bonservis kolaylığı gösterilmesini talep etmişti. Basamakları birer birer çıkan genç yetenek, Palmerias U17 Takımı'ndan A Takıma kadar yükselmeyi başardı.

SARI-KIRMIZILILARDA PARZAJUK ISRARI

SARI-KIRMIZILI ekip, geçtiğimiz günlerde genç Paraguaylı oyuncu Kevin Parzajuk için nabız yoklamıştı. Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Göz-Göz'ün Parzajuk'tan vazgeçmediği ancak araya başka kulüplerin girmesi nedeniyle transfer sürecinin uzadığı gelen bilgiler arasında. Son olarak Sport Republic kurmayları, Club Olimpia'ya teklifini iletmiş ancak devreye giren kulüplerin fiyat yükseltmesi sebebiyle transferde bir süreliğine beklemeye geçmişti. Göztepe yönetiminin gelecek hafta yeniden temasa geçerek transferle ilgili olumlu veya olumsuz bir karar alması bekleniyor.

RAKİP DADAŞ

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yer alan Göztepe, bugün Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. A Spor'dan yayınlanacak müsabakayı Yunus Dursun yönetecek. 5. Tur'da Bucaspor 1928'i eleyerek gruplara kalan İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet, Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyecek. Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenen Göz-Göz, Avrupa Kupaları hedefi için kupa koznu da kullanmak istiyor.

TEKNİK HEYETTEN SARI KART UYARISI

SÜPER Lig'de Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Göztepe'ye pazartesi günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi kart uyarısı geldi. Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, özellikle 3'er sarı kartı bulunan Romulo Cardoso, Heliton ve Dennis'i kart görmemeleri konusunda uyardı.