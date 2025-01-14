Harikasın Göz-Göz

TRENDYOL Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. 2. dakikada sağ kanattan Nielsen'in ortasında, Romulo'nun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu güçlükle kornere çeldi. 7. dakikada sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. Dennis'in sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Tijanic, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

NIELSEN OFSAYTA TAKILDI

13'te soldan yapılan ortada Nielsen'in kafa vuruşu ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, otsayt pozisyonundaki Miroshi'nin pozisyonun içinde olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Göz-Göz maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. 53'te Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde top en son sol çaprazda Juan'ın önüde kaldı. Brezilyalı oyuncu, yerden sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-0. 60'ta sol çaprazda topla buluşan Hajradinovic'in yerden sert şutu direkten geri geldi. 73'te Romulo'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı. 78'de savunma arkasına sarkan Romulo önce rakibinden, sonra da kaleci ve diğer savunmadan sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi: 3-0. 86'da İsmail'in sol çaprazdan çektiği şutta kaleciden dönen topu Victor Hugo boş kaleye gönderdi: 4-0. 90+3'te sağdan hareketlenen Romulo'nun arka direğe pasında İsmail topu ağlara yolladı ve Göztepe maçı 5-0 kazandı.

İÇ SAHADA SÜPER GRAFİK

Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, Kasımpaşa galibiyetiyle evindeki iyi performansını da sürdürdü. Sahasında 8 maçta 7'nci galibiyetini alan Göz-Göz, puanını 31 yaparak 4. sıraya yükseldi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarı, kritik Kasımpaşa karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Müsabakadan önce Güzelyalı'da toplanan 12. adam, dakikalar önce stada girerek ilk düdükle birlikte marşlar ve besteler söyleyip takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı

TFF'DEN STOİLOV'A ÖDÜL

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Göztepe Teknik Direktörü Stanmir Stoilov'u fair play ödülüne layık gördü. Kasımpaşa karşılaşmasından önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Stoilov'a plaket vererek müsbakalardan önce ve sonraki yaklaşımı dolayısıyla tebrik etti.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde son oynadıkları Galatasaray müsabakasındaki 11'e kıyasla Kasımpaşa karşısına tek değişiklik ile çıktı. Bulgar teknik adam, G.Saray karşısında maça 11'de başlayan Matsuki'yi Kasımpaşa maçında yedeğe çekerken, yerine Brezilyalı Juan'ı monte etti.