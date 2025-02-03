Göztepe’den seri sonu

Trendyol Süper Lig'de evindeki son 9 maçını kazanan Göztepe'nin müthiş serisi sona erdi: 0-1. 5. dakikada hızlı hücuma çıkan Göztepe'de Romulo, sağ çaprazda topla buluştu ve içeriye girer girmez şutunu çekti. Soluna uzanan kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi. 45+1. dakikada Balkovec'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lima kafa vuruşuyla top ağlara gönderdi: 1-0.

KALECİ ERTUĞRUL DEVLEŞTİ

57. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ortasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Hictor Hugo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. 81. dakikada Kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Juan'ın vuruşunu Ertuğrul çıkardı. 90+10 dakikada Heliton'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. Maç konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi: 0-1.

2 PENALTI VE 1 GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Göztepe'nin dünkü maçta 2 penaltısı ve 1 golü VAR'dan döndü. Maçın hakemi Arda Kardeşler, 41 ve 59. dakikalarda önce elle oynama gerekçesiyle önce beyaz noktayı gösterdi, VAR kontrolü sonrası bu kararlarını iptal etti. 66. dakikada Heliton'un kafa vuruşu filelerle buluştu. Orta noktayı gösteren hakem Alanyasporluların itirazı sonrası incelemeye gitti. VAR incelemesinin ardından hakem gol öncesinde Heliton'un kaleciye hareketinin faul olduğunu belirterek penaltıyı iptal etti.

KORAY SAKATLANDI

GÖZTEPE'NİN tecrübeli isimlerinden Koray Günter, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. 24. dakikada Koray dışarı alınırken yerine Ogün Bayrak dahil oldu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Alanyaspor karşılaşmasında geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçından farklı olarak 1 değişiklik yaptı. Stoilov, Fener maçından farklı olarak Alanya karşısına orta sahada kart cezalısı Anthony Dennis yerine Victor Hugo'yu ilk 11'e monte etti.

GÖZTEPELİ ÇOCUKLARDAN PANKARTLI GÖRSEL ŞÖLEN

ALANYASPOR karşısında Göztepeli çocuklar bir etkinlik kapsamında hazırladığı 500 pankartı tribünde sergiledi. Yaklaşık bin çocuğun katılımıyla hazırlanan pankartlar el emeği yapılarak tribünlerdeki yerini aldı. Göztepe sevgisini çocuklara aşılamak için yapılan etkinlik kapsamında hazırlanan pankartlar ve dövizler görsel şölen oluşturdu. 'Şehrimin takımı' projesi kapsamında çocuk kulübü oluşturmak için kolları sıvayan Göz-Göz'de kulübün ilk adımı pankart organizasyonu oldu.

ROMULO KENARA EMERSON OYUNA

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ikinci yarının başında flaş bir değişiklik yaptı. Bulgar teknik adam takımın gol ümidi Romulo Cardoso'yu kenara alırken yerine yeni transfer Emersonn'u sahaya sürdü.