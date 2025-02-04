Göztepe’de büyük şok

TRENDYOL Süper Lig'de üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Alanya karşılaşmasında as kadronun yıldız isimlerinden Romulo Cardoso ve Juan'ın sakatlandığı için yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, ilk yarının ortalarında sakatlanan Koray Günter'in ise yaklaşık 3 hafta görev yapamayacağı belirtildi. Hücum hattında sezon başında ilk olarak Kubilay Kanatsızkuş ile fire veren Göz-Göz, geçtiğimiz haftalarda David Fofana'nın sakatlanarak sezonu kapatması nedeniyle ağır yara almıştı. Böylece İzmir ekibinde hücumda sadece Emerson'un kalması teknik direktör Stanimir Stoilov'un elini iyice daralttı. Kurmayların acil durum planı oluşturduğu ifade edilirken, yönetimin transferde vites arttıracağı belirtildi.

FEYENOORD KANCASI

GÖZTEPE'DE adı transfer dedikoduları ile anılan Romulo Cardoso'nun Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Hollanda ekibi Feyenoord'un kıskacına takıldı. Galatasaray'ın Milan'dan Alvaro Morata'yı transfer etmesiyle beraber İtalyan ekibi Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı. Böylelikle hücum bölgesinde golcü ihtiyacı olan Feyenoord, golcü arayışına girdi. Feyenoord'un Göztepe'nin golcüsü Romulo için hamle yaptığı öne sürüldü. Rotterdam ekibinin İzmir ekibine birkaç teklif sunduğu oyuncunun da Feyenoord'a sıcak baktığı ifade edildi. Hollanda'da transferin bugün gece saati sona erecek olması nedeniyle transferin olumlu veya olumsuz bir şekilde neticelendirmesi bekleniyor

SAVUNMADA DEĞİŞİM

SON olarak alınan Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Stanimir Stoilov'un savunmada kritik değişiklikler yapacağı ifade edildi. Bokele'nin formsuz olması, Heliton'un Fenerbahçe ve Alanyaspor maçında gol olan kafa topu pozisyonlarda rakibine engel olamaması, Koray Günter ile Taha Altıkardeş'in sakatlanması nedeniyle Stoilov'un rotasyona gideceği kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekibin Alanyaspor'dan transfer ettiği Furkan Bayır'ı 11'e monte edeceği öğrenilirken, mevkisi olmayan orta sahada görev alan Miroshi'nin yeniden defansa döneceği belirtildi. Ayrıca Stoilov'un acil durum planı oluşturduğu ifade edilirken, Bulgar çalıştırıcının oyuncular ile toplantı yaparak durumun ciddiyetini bir kez daha oyunculara aktaracak.