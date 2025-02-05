Göztepe’nin yıldızı Bokele’ye kanca

Süper Lig'de oynadığı göze hoş gelen futbol ve aldığı pozitif sonuçlarla sükse yapan Göztepe'nin vitrine çıkardığı oyunculara talipler bir bir artıyor. Sarı-kırmızılı ekipte attığı gollerle dikkati çeken golcü Romulo Cardoso'ya Hollanda ekibi Feyenoord, 8 milyon Euro'luk teklif yapmış, Türkiye'den de F.Bahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Brazılyalı oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti. Beşiktaş'ın ayrıca Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i kadrosuna katmak istediği gündemi meşgul etmişti. Bu iki yıldız isimden sonra Göz-Göz'ün parlattığı bir diğer yıldız olan Malcom Bokele ise Galatasaray'ın radarına girdi.

BURUK'UN SİSTEMİNE UYUYOR

İstanbul ekibinin, 24 yaşındaki Fransız stoper için girişimlere başladığı belirtildi. 3'lü savunmanın sağ ve sol stoper bölgesinde oynayabilen genç futbolcuyu, teknik direktör Okan Buruk'un aylardır izlediği ve Victor Nelsonn'un yerine monte etmek istediği öğrenildi. İzmir ekibinin sezon başında 500 bin Euro'ya renklerine bağladığı oyuncu, Süper Lig'de parlama yaparak 21 maçın 18'inde ilk 11'de görev yaptı, bir de gol attı.

GÜRSEL AKSEL'DE KAPASİTE ARTIRILDI

SÜPER Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, sürekli kapalı gişe oynadığı evi Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesini 800 kişi daha artırdı. Sarı-kırmızılılar maraton tribünün en üst noktasına dört sıra daha tribün montajı yaptırdı. Koltukların da takılmasıyla 800 taraftar daha iç sahadaki son Alanyaspor karşılaşmasından itibaren maraton tribününde maçları izlemeye başladı. Son düzenlemeyle birlikte kapasite 20 bin 756 kişiye çıktı.

FURKAN MALAK SOUTHAMPTON'DA

GÖZTEPE'NİN genç orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak, Sport Republic'in yönettiği İngiliz ekibi Southampton'un U21 takımına kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizden yetişen genç oyuncumuz Furkan'a yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Furkan" ifadeleri kullanıldı.