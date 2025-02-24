Göztepe gülmeyi unuttu

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım hakkı için mücadele eden ve son 3 maçında bir puan alabilen Göztepe, deplasmanda Kayserispor'a da teslim oldu ve yarışta ağır yara aldı: 1-0. 13. dakikada Kayserispor kontratağında Bourabia'nın ara pasında kaleci Lis topa kayarak müdahale ederek meşin yuvarlağın Nazon ile buluşmasına izin vermedi. 38'de Kartal Kayra'nın şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi. 44'te Bourabia'nın hareketlendirdiği topta, Cardoso topla buluştu. Cardoso'nun ceza sahası yayının solundan yaptığı sert vuruş kale direğinde patlayarak oyun alanına geri döndü. Dönen topa hareketlenen Nazon ağları havalandırdı: 1-0. 55'te Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun kaleci Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Lis, kalesini gole kapadı.

DİREĞE TAKILDI

83'te Kayserispor savunmasından seken topun gelişine Furkan Bayır'ın yaptığı sert vuruşta top kaleci Bilal'de kaldı. 89'da Kayserispor ceza sahası içine gönderilen topa yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinde patlayarak auta gitti. Maç 1-0 Kayseri üstünlüğüyle sona erdi.

DEPLASMAN FOBİSİ SÜRÜYOR

Göztepe, deplasmanda Kayserispor'a yenilerek deplasman fobisini sürdürdü. Bu sezon evinde harika bir performans gösteren sarı-kırmızılılar, gurbette aynı başarıyı gösteremedi. İzmir temsilcisi, deplasmanda sadece Beşiktaş'ı mağlup edebildi. Göztepe, deplasmanda 12 müsabakaya çıkarken, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Yedi puan toplayan İzmir temsilcisi dış sahada 14. sırada kendine yer buldu. Göztepe, dışarıda rakip ağları 14 kez sarsarken, kalesindeki 21 gole ise engel olamadı.

STOİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynadıkları Bodrum FK müsabakasına göre kadrosunda üç değişiklik yaparak takımını Kayseri'de sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam sakat olana Malcom Bokele ile sarı kart cezalısı olan Heliton'un yanı sıra Ahmed Ildız'ı da yanında oturttu. Bulgar Teknik Adam, bu isimlerin yerlerine sakatlığını atlatan Koray Günter, devre arasında takıma katılan Furkan Bayır ve David Tijanic'i 11'de oynattı.

MÜTHİŞ DESTEK

Göztepe'yi taraftarları zorlu Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmadı. Soğuk havaya aldırış etmeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu. Yaklaşık 600 Göztepeli takımlarına 90 dakika yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.