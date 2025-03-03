Göztepe Gürsel Aksel’de 2 puan kaybetti

STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci
GÖZTEPE: Lis - Bokele, Heliton, Koray, Nielsen, Djalma Silva (Dk. 24 İsmail Köybaşı), Dennis (Dk. 85 Doğan), Miroshi, Tijanic (Dk. 85 Victor Hugo), Matsuki (Dk. 57 Kubilay), Juan (Dk. 57 Romulo)
SAMSUNSPOR: Okan - Zeki, Yunus Emre (Dk. 84 Soner), Van Drongelen, Bola, Celil (Dk. 84 Muja) Bennasser, Holse, Emre Kılınç (Dk. 90+4 Bedirhan), Dimata (Dk. 57 Kingsley), Mouandilmadji
GOLLER: Dk. 45+5 Miroshi, Dk. 51 Juan (Göztepe), Dk. 67 Kingsley, Dk, 90+3 Van Drongelen (Samsunspor)
SARI KARTLAR: İsmail Köybaşı, Nielsen, Kubilay, Doğan (Göztepe) - Holse (Samsunspor)
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe sahasında Samsunspor'u konuk etti. 2 farklı öne geçen ev sahibi üstünlüğünü koruyamazken, Samsunspor'a puanı getiren golü uzatmalarda Van Drongelen kaydetti.
3'üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Holse'nin şutu yan ağlarda kaldı.
8'inci dakikada Göztepeli Djalma Silva ceza sahası dışı sol çaprazından kaleyi yokladı, top yandan az farkla auta çıktı.
45+5'inci dakikada Göztepe öne geçti. İlk yarının uzatma bölümünün son anlarında Göztepe sağ kanattan geldi. Nielsen'in sıfıra inip ortasında kale önünde altı pastan Miroshi bomboş dokundu: 1-0.
İLK YARI BU GOLLE BİTTİ.
51'inci dakikada Göztepe farkı ikiye çıkarttı. Van Drongelen ile kaleci Okan arasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendiren Juan araya girip topu ağlara yolladı: 2-0.
60'ıncı dakikada Zeki'nin kullandığı köse vuruşunda iyi yükselen Mouandilmadji kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.
67'nci dakikada Samsunspor golü buldu. Emre'nin sol kanattan yaptığı ortada kafayı vuran Kingsley topu filelere gönderdi: 2-1.
90+3'üncü dakikada maça denge geldi. Bola'nın soldan ortasına iyi yükselen Van Drongelen, kafa vuruşuyla Lis'i mağlup etti. 2-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.