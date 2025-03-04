Ne yaptın Göz-Göz!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında konuk ettiği Samsunspor'la 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini beş maça çıkardı. 3. dakikada gelişen Samsunspor atağında topu alan Emre'nin pasında soldan ceza sahasına giren Holse'nin şutu az farkla yan ağlara gitti. 8. dakikada Göztepe'nin atağında Dennis'ten pası alan Djalma Silva sol ayağıyla şutunu çekerken, top az farkla auta çıktı. 26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Matsuki'nin şık pasında topla buluşan Tijanic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol ayakla vuruşunu yapan Tijanic'in şutu az farkla auta gitti.

45+5. dakikada Nielsen'in sağ kanattan yaptığı ortada Miroshi'nin dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Kritik karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Samsun savunmasında Van Drongelen'in hatasında araya giren Juan, kaleci Okan'dan seken topu boş kaleye yuvarladı:

2-0. 54. dakikada İsmail'in ortasında Tijanic'in vuruşu kaleyi bulmadı. 67. dakikada Emre'nin soldan ortasında Schindler kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi. 90+3. dakikada yine soldan Bola'nın ortasında ceza sahası içinde boş kalan van Drongelen'in kafasında meşin yuvarlak ağlara gitti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

STOİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde son oynanan Kayserispor karşılaşmasındaki 11'i Samsunspor müsabakasında değiştirdi. Sarı-kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı kadroda 3 değişiklik yaparken, Kayseri maçından farklı olarak Samsun karşısında sahaya Furkan'ın yerine Heliton'u, Ogün'ün yerine Bokele'yi, Victor'un yerine Juan'ı sürmeyi tercih etti.

DJALMA SAKATLANDI

Göztepe'nin Brezilyalı sol beki Djalma Silva sakatlandı. Sambacı, 18. dakikadaki şut denemesinin ardından yerde kaldı. Ayağa kalkamayan Djalma, sedyeyle oyunu terk ettikten sonra kenarda ayağa kalktı ve oyuna devam etti. Yaklaşık 5 dakika kendisini deneyen savunmacı, kendini tekrar yere bıraktı ve oyuna İsmail Köybaşı dahil oldu.