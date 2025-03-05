Tren kaçıyor

Süper Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan Göztepe Avrupa trenini kaçırıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde yarıştaki en önemli rakiplerinden Samsunspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle beraberlikle ayrıldı. Ligde 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldığı periyodun ardından Samsunspor önünde çıkış yakalamak isteyen Göz-Göz, rakibi önünde aldığı beraberlikle haftayı 36 puanla kapattı. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Göz-Göz, altıncı basamakta kalıp Avrupa hattının 8 puan gerisine düştü. 4. sırada Avrupa barajının sınırında yer alan Beşiktaş'ın kazanıp 44 puana yükselmesiyle Göz-Göz irtifa kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçıyla ligde bu sezon 5'inci kez öne geçtiği maçlarda puan kaybı yaşadı. Göz-Göz ilk yarıda 4-3 kaybettiği Samsunspor, 2-1 yenildiği Gaziantep Futbol Kulübü ve 1-1 berabere kaldığı Alanyaspor ile Hatayspor maçlarında da üstünlüğü yakalamasına rağmen rakiplerine puan vermişti. Göztepe, beş yıl önce kapılarını açan evi Gürsel Aksel Stadı'nda Samsunspor maçıyla 100'üncü resmi sınavına çıktı. Ancak sarı-kırmızılı İzmir ekibi, 100 maçından buruk ayrıldı.

STOILOV ELEŞTİRİLİYOR

Bulgar teknik adam Samsun önünde kadro tercihleri nedeniyle tepki topladı.

SAMSUNSPOR beraberliği ile Avrupa yarışında geriye düşen Göztepe'de bu kez teknik direktör Stanimir Stoilov eleştiri oklarına hedef oldu. Bir süre önce yönetimle sözleşme uzatan Bulgar teknik adam, Samsun önündeki kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle yoğun eleştiri aldı. Sosyal medyada Samsun beraberliğinden Stoilov'u sorumlu tutan taraftarlar, özellikle Juan ve Matsuki'nin erken kenara alındığı, Kubilay'ın oyuna girmesi ve uzun süre formsuz Tijanic'e tahammül etmesi nedeniyle Bulgar teknik adamı eleştirdi. Stoilov ise 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Yediğimiz gollerden ötürü büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. İlk golü kontrataktan yedik. İkinci golde boş oyuncu bıraktık. Kesinlikle yapmamamız gereken hatalardı" dedi.

DJALMA SAKATLANDI

GÖZTEPE, Samsunspor karşısında şanssız bir sakatlık daha yaşadı. Yıldız golcüsü Romulo'ya bir aylık bir tedavi süreci sonunda kavuşan Göz-Göz, Samsun maçında da Djalma'yı kaybetti. Orta saha oyuncusu henüz ilk yarıda 24. dakikada sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti. Bu oyuncunun yerine forma giyen İsmail Köybaşı ise Samsun'a karşı bekleneni veremedi. Brezilyalı Djalma'nın son durumu çekilecek MR sonrası belli olacak. Bu sezon 25 resmi maçın 23'ünde ilk on birde forma giyen Djalma 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

LİGDE ZORLU BİR PERİYODA GİRİYOR

GÖZTEPE, önündeki üç maçta zorlu bir periyoda giriyor. Bu hafta sonu ligde düşme potasına geriyelen Sivasspor ile deplasmanda zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Göz- Göz, daha sonra Avrupa Ligi yarışında olan hemen üst basamaktaki Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Eyüp maçının ardından bu kez zorlu rakibi Trabzonspor'la dış sahada karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların oynayacağı bu üç maç kaderini çizecek.