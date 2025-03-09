Sivasspor-Göztepe maçı canlı izle

5 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe, Sivasspor'la karşı karşıya geliyor. Son maçta Samsunspor'la 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 36 puanla altıncı sırada başladı.
Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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NET GLOBAL SİVASSPOR-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Samuel, Charisis, Bekir, Koita, Garry Rodrigues, Rey Manaj
Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Miroshi, Ahmed, Matsuki, Juan