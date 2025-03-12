Göz-Göz’de Romulo bilmecesi

Trendyol Süper Lig'de son 6 haftada sadece 2 puan kazanabilen Göztepe'de Romulo Cardoso bilmecesi yaşanıyor. Geçen sene takıma Athletico Paranaense'den satın alma opsiyonuyla transfer edilen 23 yaşındaki golcü oyuncunun durumu merak konusu oldu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı, önceki hafta Samsun karşılaşmasında 57. dakikada oyuna girmiş ve geri dönüşüyle taraftarın alkışını almıştı. Buna rağmen son olarak Sivas karşılaşmasında adı sakatlık listesinde geçen ve deplasmana götürülmeyen yıldız golcünün durumuyla ilgili net bir bilgi gelmedi. Sarı-kırmızılı camiada ise bu gel-gitler sosyal medyada ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

FEYENOORD KAFA KARIŞTIRDI

Performansıyla ara transfer döneminde birçok takımın listesine giren Romulo'ya en ciddi teklif Hollanda ekibi Feyenoord'tan gelmişti. Hollanda ekibinin teklifine sıcak yaklaşan Sambacının, kulübün transfer onay vermemesi nedeniyle tadının kaçtığı iddia edildi. Brezilyalı oyuncunun yönetim ile ısrarla görüşüp transfer olmak istediği ancak yönetimin bu teklife sıcak yaklaşmadığı gelen bilgiler arasında. Göz-Göz'ün yaklaşık 1.5 senelik iç saha yenilmezlik serisinin son bulduğu Alanyaspor maçında genç santrfor Romulo sakatlık yaşarken yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız ismin bu hafta sonu İzmir'de oynanacak olan Eyüpspor mücadelesinde kadroda olup olmayacağı ise merak ediliyor.

TARAFTARLARDAN ROMULO YORUMLARI

- ROMULO'YU kime sattıysanız hayırlısı olsun. Bu taraftarın sabrını sınamayın.

- HOCAM Romulo Cardoso nerede, lütfen bir açıklama yapın.

- İDDİA ediyorum. Romulo sakat falan değil.

- ÇOK değişik şeyler oluyor. Geçen hafta oynayan Romulo şimdi kadroda değil.

- ROMULO madem hazır değildi, neden geçen hafta oynattınız? Biri açıklama yapabilir mi?

- İÇİMDEN bir ses 'Romulo satıldı' diyor. Hadi hayırlısı olsun.

Geçen sezon altyapıdan A Takım'a alınan ve teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından banko görev verilen Anthony Dennis, Süper Lig'de porformansıyla Avrupa'nın dikkatini çekti.

ANTHONY DENNİS'E AVRUPA KANCASI

Göztepe'nin hisselerini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin Afrika'daki oyuncu taramalarından 2023'te U19 takımına transfer ettiği Anthony Dennis yıldızını parlattı. Geçen sezon Birinci Lig'de şampiyonluk yaşayıp bu yıl da Süper Lig'de takımın bankolarından biri olan 20 yaşındaki futbolcu, bir yılda Nijerya Milli Takımı'na seçilirken, Avrupa takımlarının radarına girdi. Almanya'nın Bundesliga ekibi Stuttgart ve İngiliz Championship temsilcisi L.United'ın Dennis'i izlediği öğrenildi. Göztepe yönetimi, sezon başında Dennis'le 2027 yılına kadar sözleşme uzatmıştı. Dennis, bu hafta Eyüpspor maçından sonra 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Nijerya Milli Takımı'nın kampına katılacak.

ALTYAPIYA ŞANS YOK

GÖZTEPE, Süper Lig'de altyapısından çıkan oyunculara şans vermedi. Altyapı patentli Yalçın Kayan, süresiz kadro dışı bırakılıp, ara transferde Eyüpspor'a satıldı. Altyapıdan çıkan kaleci Arda Özçimen, yedek kulübesini mesken tuttu. Yine altyapıda yetişerek U18 Milli Takımı'nda da görev yapan orta saha İzzet Furkan Malak, ara transferde yine Sport Republic'in yönettiği İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'un U21 takımına gönderildi.