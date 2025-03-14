Stoilov kanunları

Trendyol Süper Lig'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik elde edip Avrupa hedefinde geriye düşen Göztepe'de kritik Eyüpspor maçı öncesi sıkıyönetim ilan edildi. Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Avrupa için çekiştiği rakiplerinden Eyüpspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov duruma el attı. Bulgar teknik adam, tesislerde adeta kuş uçurtmuyor.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde disiplini iki katına çıkaran deneyimli hoca, oyuncularının pazar günkü zorlu müsabakaya ekstra motive olmalarını istedi. Futbolcuların geçmişi unutmalarını isteyen Stoilov, Eyüp müsabakasıyla birlikte takımın yeniden çıkışa geçeceğine inandığını oyuncularına söyledi.

TEK TEK TOPLANTI YAPTI

Futbolcularla tek tek ve toplu olarak iletişime geçen tecrübeli futbol adamı, video analizlerle rakip Eyüpspor'un eksiklerini oyunculara anlattı. Geçen sezon da iki kez rakip olduğu İstanbul ekibini iyi tanıyan Stanimir Stoilov, Arda Turan'ın ekibi karşısında elde ettiği iyi grafiği devam ettirmek istiyor. Kulüp tarihinde Eyüpspor'u konuk ettiği 5 lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Göztepe (3 galibiyet,2 beraberlik) son iki karşılaşmayı toplam altı gol atarak kazandı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 1. Lig'de iken rakibini 5-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti. İstanbul'da oynanan bu sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Göz-Göz, 1-0 kaybetmişti.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLACAK

Göztepe'de bir dönem oynayan Halil Akbunar, Tayfur Bingöl ve henüz devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılan Yalçın Kayan, görev verilmesi halinde Eyüpspor formasıyla eski takımlarına rakip olacak. Göz-Göz formasını 308 kez giyen Halil 2021-22 sezonunda takımdan ayrılmıştı. 2016-19 sezonları arasında sarı-kırmızılılarda görev yapan Tayfur Bingöl, Alanyaspor ve Beşiktaş maceralarından sonra bu sezon İstanbul ekibinde 20 karşılaşmada 3 gol attı. Altyapısından yetiştiği Göztepe'de sezon başında kadro dışı kalan Yalçın Kayan ise devre arasında Eyüpspor ile el sıkıştı.

EYÜPSPOR MAÇININ BİLETLERİ SATISA ÇIKTI

EYÜPSPOR önünde tüm hesaplarını 3 puan üzerine kuran Göztepe'de karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. 3 bin 750 ve 475 TL arasında satışa sunulan biletlere yoğun ilgi olduğu ve maçın yine kapalı gişe oynanmasının beklendiği bildirildi.