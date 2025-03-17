Göztepe 3 puanı unuttu

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ve son haftalarda kaybettiği puanlarla dikkat çeken Göztepe, dün de evinde Eyüpspor'a takıldı: 1-1. 13'üncü dakikada Thiam'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etti. 41'inci ceza sahası sağ ön çizgisi önünden İsmail Köybaşı'nın vuruşunu kaleci Berke Özer, çıkardı. 65'inci dakikada Eyüpspor öne geçti. Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı ayak içiyle ağlarla buluşturdu: 0-1.

ROMULO SKORA DENGE GETİRDİ

67'de Göztepe atağında Juan'ın sol kanattan ortasında top Vezo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. 70'te topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 73'te Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in pasında ceza sahası sağ önünde topla buluşan Romulo'nun şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti. 78'de Göztepe atağında Juan'ın ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu Romulo'nun plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. Maç 1-1 sona erdi.

ROMULO CARDOSO'NUN 11 HASRETİ SONA ERDİ

GÖZTEPE'NİN Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso uzun bir aranın ardından 11'de sahaya çıktı. En son Alanya maçında başlangıç kadrosunda yer alan oyuncu Bodrum, Kayseri, Sivas maçlarında görev alamamış, Samsun maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu.

TARAFTARLAR TAM DESTEK VERDİLER

GÖZTEPE tribünleri her zaman olduğu gibi dünkü maçta Gürsel Aksel Stadı'nı doldurdular. Sarıkırmızılılar gelenek haline geldiği üzere maç öncesinde "Med Cezir" şarkısını hep bir ağızdan söylerken 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Göz-Göz'de geçen haftaki Sivas maçında kırmızı kart gören Koray Günter kadroda yer almazken, Ahmet Ildız da yedekler arasında yer aldı. Bu futbolcuların yerine Furkan Bayır ve Romulo görev yaptı.

ESKİ YILDIZLARI BU KEZ RAKİPTİ

BİR dönem Göztepe forması giyen 3 oyuncu dün Eyüpspor forması ile sarı-kırmızılılara rakip oldu. Sarı-kırmızılı takımda altyapıdan yetişen Yalçın Kayan ve 3 yıl Göztepe'de top koşturan Tayfur Bingöl 11'de sahaya çıkarken yine altyapıdan yetişen Halil Akbunar ise oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Tayfur, Eyüpspor'un dünkü maçta golünü kaydederken, attığı gol sonrası sevinmedi. Tayfur 74. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.