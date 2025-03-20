Göztepe’de yeni sistem

Süper Lig'de son 7 haftada büyük bir irtifa kaybı yaşayan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov milli arada düğmeye basıyor. Bulgar teknik adam ilk iş olarak saha içi dizilişini değiştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık iki sezon ana formasyonu olarak kullandığı 3-5-2 sistemini terkedip 4-2-3-1 dizilişine geçmeyi planlıyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov son basın açıklamasında, kadrodaki eksik oyuncuların çokluğundan dolayı sistem değiştirebileceklerinin sinyalini vermişti. Kanat beklerindeki sakat ve cezalı oyuncuların da fazlalığından sonra sarı-kırmızılıların iki forvetli hücum hattından vazgeçmesi bekleniyor.

ROMULO TEK FORVET OLACAK

Romulo Cardoso'nun tek forvet olacağı, hücum kanatlarında Juan ve Emersonn'un yer alacağı yeni düzeni İzmir ekibi milli arada çalışacak. Savunmada ise cezalılar Nielsen ve İsmail Köybaşı ile birlikte Djalma Silva'nın da sezonu kapatması sonrası Göztepe, defansın sağına Sangare'yi, soluna da Ogün Bayrak'ı monte etmeyi planlıyor. Stoper ikilisinde ise Heliton ve Bokele'nin şans bulması bekleniyor. Orta saha üçlüsünde cezalı Miroshi'nin yokluğunda Anthony Dennis, Victor Hugo ve David Tijanic'ten oluşan bir orta göbeğin Trabzonspor karşısında sahada olması ihtimaller dahilinde.

4 HOCA DA VAZGEÇMEDİ

SON olarak 2022-23 sezonunun ilk yarısında oynanan Tuzlaspor maçında 4-2- 3-1 oynayan Göz-Göz, 90 maç sonra yeniden aynı sisteme dönmeye hazırlanıyor. İzmir ekibini bu dönemde çalıştıran Şakir Özkayımoğlu, Ekrem Dağ, Radomir Kokovic ve Stanimir Stoilov, 35-2 dizilişinden vazgeçmedi.

GENÇ ORTA SAHA DENNİS TOP ÇALMA USTASI OLDU

SÜPER Lig'in 28. haftasında rakip sahada en fazla top kazanan orta saha oyuncusu, Samsunsporlu Carlo Holse ile birlikte Göztepe'nin Nijeryalı orta sahası Anthony Dennis oldu. Genç futbolcu dokuz kez top çalarak zirvedeki iki isimden biri olmayı başardı.

DJALMA SİLVA AMELİYAT OLDU

GÖZTEPE, Brezilyalı futbolcu Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Djalma Silva'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Djalma Silva, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 25 müsabakada forma giyerken, bir gol ve iki asistlik katkı sağladı.