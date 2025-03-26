Göztepeli stoper Taha’ya hücum

TRENDYOL Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de Taha Altıkardeş, transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Sezon başında ve devre arasında Almanya'dan Mainz ve İngiltere'den Aston Villa kulüplerinin ilgilendiği 21 yaşındaki stoperle son ilgilenen Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin sezon sonu stoperde ayrılacaklar olmasından dolayı erken transfer harekatına geçtiği ifade edildi. Bu sebepten ötürü Fenerbahçe yönetiminin Göztepe forması giyen genç stoperi takibe aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki savunmacının transferi için Fenerbahçe'nin İzmir ekibine 3 milyon Euro bonservis vermeyi gözden çıkardığı öne sürülüyor.

Bursaspor altyapısından yetişen Taha, Yeşil-Beyazlılar ile A takıma yükselmişti. Buradan Trabzonspor'a giden genç stoper, sonrasında bedelsiz olarak Göztepe'nin yolunu tutmuştu.Göztepe'nin gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Altıkardeş, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre arkadaşlarından uzak kaldı. En son 4 Ocak'taki G.Saray deplasmanında görev yapan oyuncu, bir daha şans bulamadı. U21 Milli Takımı'nda da oynayan Taha'nın milli aradan sonra daha fazla şans bulması bekleniyor. Bu sezon İzmir ekibi ile 15 lig maçına çıkan genç savunmacı, 921 dakika sahada kalarak 2 gol attı.

NİELSEN TOP ÇALMADA ÜÇÜNCÜ

SÜPER Lig'de 2025 yılında rakip sahada en fazla top kapan bek oyuncuları sıralamasında Göztepe'nin 37 yaşındaki Lasse Nielsen 32 top çalma ile 3. sırada yer aldı. İlk iki sırada Ç.Rizesporlu Taha Şahin (34) ve Konyasporlu Guilherme (33) bulunuyor. İzmir ekibine geldiği geçen sezondan bu yana eleştirilen futbolcu, özellikle bu sezon alışık olmadığı sağ bek mevkiisinde takımının iyileri arasında yer alıyor. Kart cezası sebebiyle Nielsen'den Trabzon maçında yararlanamayacak.