Göz-Göz kaçamadı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. 30'da Göztepe atağında Visca'nın ceza sahası içinde Ogün'ü düşürmesi sonucu VAR'a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
31'de penaltıyı kullanan Romulo, Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 32'de Mustafa'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Zubkov skora denge getirdi: 1-1. 37'de soldan Visca'nın pasında topla buluşan Mustafa, boş pozisyonda pas vermek yerine topu auta atarak takımını mutlak bir golden etti.
BEKLENEN GOL YİNE GELMEDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla büyük heyecana sahne oldu. 71. dakikada Romulo'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Emersonn'un şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu. 78. dakikada Draguş'un pasında, ceza alanı sağ çaprazında Mendy'in şutunda, top üsten auta gitti. 90+4'te Taha Altıkardeş'in soldan ortasında,Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu. Maç 1-1 beraberlikle sona erdi.
AHMET ILDIZ SAKATLANDI
SEZON boyunca sakatlıklarla boğuşan Göztepe, dün yine aynı kabusu yaşadı. Sarı-kırmızılıların orta sahasındaki etkili ismi Ahmed Ildız, dün yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Karşılaşmanın ilk yarısında 25. dakikada bir pozisyon sırasında sakatlanan Ahmed, yapılan ilk müdahalenin ardından sahayı sedye ile terk etti. Ahmed'in yerine bu dakikada oyuna Tijanic girdi.
STOİLOV'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynanan Eyüpspor karşılaşmasındaki on birini dün Trabzonspor karşısında değiştirdi. Bulgar teknik adam, Eyüpspor maçından farklı olarak Trabzon ekibi karşısında 5 değişiklik yaptı. Stoilov; Furkan'ın yerine Koray'ı, Nielsen'in yerine Nazım'ı, Miroshi'nin yerine Doğan'ı, İsmail'in yerine Ogün'ü, Matsuki'nin yerine ise Ahmed'i sahaya sürmeyi tercih etti.
MEDCEZİR JESTİ
TRABZON'DA dünkü kritik maç öncesi her iki takım ve taraftarları dostluk rüzgarları estirdi. İç sahada Trabzonspor'u İzmir'de misafirperverce ağırlayan Göztepe'ye, bordo-mavililer de dün jest yaptı. Karadeniz ekibi maç öncesi Papara Park'ta Levent Yüksel'in Göztepe ile özdeşleşen Medcezir şarkısını çaldı. Bu jest sarıkırmızılı taraftarlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Ayrıca maç öncesi Trabzon şehir merkezinde her iki takım taraftarları da kol kola gelerek dostluk rüzgarları estirdi.
YALNIZ BIRAKMADILAR
İzmir ve çevre illerden özel araçları ve hava yoluyla Trabzon'a giden sarı-kırmızılı taraftarlar, Papara Park'ta Göztepe'yi yalnız bırakmadı. 12. adam maçın başlangıç düdüğünden itibaren 90 dakika boyunca susmayarak, marşlar ve bestelerle takıma çok önemli bir destek verdi.