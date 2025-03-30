Göz-Göz kaçamadı





AHMET ILDIZ SAKATLANDI

SEZON boyunca sakatlıklarla boğuşan Göztepe, dün yine aynı kabusu yaşadı. Sarı-kırmızılıların orta sahasındaki etkili ismi Ahmed Ildız, dün yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Karşılaşmanın ilk yarısında 25. dakikada bir pozisyon sırasında sakatlanan Ahmed, yapılan ilk müdahalenin ardından sahayı sedye ile terk etti. Ahmed'in yerine bu dakikada oyuna Tijanic girdi.





STOİLOV'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynanan Eyüpspor karşılaşmasındaki on birini dün Trabzonspor karşısında değiştirdi. Bulgar teknik adam, Eyüpspor maçından farklı olarak Trabzon ekibi karşısında 5 değişiklik yaptı. Stoilov; Furkan'ın yerine Koray'ı, Nielsen'in yerine Nazım'ı, Miroshi'nin yerine Doğan'ı, İsmail'in yerine Ogün'ü, Matsuki'nin yerine ise Ahmed'i sahaya sürmeyi tercih etti.