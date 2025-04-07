Haydi Göztepe kır zinciri

Trendyol Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılamayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'ı eleyip 49 yıl sonra yarı finale adını yazdıran Göztepe bugün evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren orta saha Ahmed Illdız ve Isaac Solet'in yanı sıra sol bek Djalma Silva maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden orta saha oyuncusu Novatus Miroshi'nin ise durumu maç günü netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 750, 2'nci kategori 2 bin 750, 3'üncü kategori bin 350, 4'üncü kategori 950, 5'inci ve 6'ncı kategoriler 475, misafir tribünü ise 600 TL olarak belirlenmişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Süper Lig'deki kazanamama serisini bu maçla birlikte sonlandırmak istediklerini ifade etti.

GÖZ-GÖZ'ÜN ŞANSI TUTMUYOR

GAZİANTEP FK ile oynadığı 7 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Göz-Göz (4 beraberlik, 2 mağlubiyet) tek galibiyetini Aralık 2021'de iç sahada almıştı. Bu sezon Göztepe'ye konuk olduğu Türkiye Kupası maçını 1-0 kaybeden Gaziantep FK'nın bu rekabet tarihinde iki resmi maç mağlubiyeti aldığı tek sezon, iki takım 1. Lig'de iken 2012-13'te yaşanmıştı. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Güneydoğu temsilcisi G.Antep FK ise ligde çıktığı 13 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından galip gelebildi. Gaziantep FK'nin tecrübeli oyuncusu Ndiaye kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.