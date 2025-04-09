Göztepe'den çılgın proje!

GÜRSEL AKSEL KABUS OLDU Göztepe'nin Gürsel Aksel büyüsü sona erdi. Sarı-kırmızılıların, Gürsel Aksel Stadı'nda geçen sezondan bu yana lig ve kupa olmak üzere 22 maçlık yenilmezlik serisi 2 Şubat 2025'te Alanya maçıyla sona ermişti. Sarı-kırmızılılar, 1-0'lık Alanya yenilgisi sonrası evinde oynadığı üç maçı da kazanamadı. Sarı-kırmızılılar, art arda Samsunspor, Eyüpspor ve son olarak Gaziantep Futbol Kulübü maçlarından beraberlikle ayrılarak iç sahadaki avantajını kaybetti.

STOİLOV TAKIMDAN MEMNUN Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, G.Antep FK maçı sonrası sonuçtan memnun olmadığını ancak mücadeleden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kupa maçının ardından zor bir mücadeleye çıktıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Savunmada bir hata yaptık ve ilk hızlı atakta golü yedik. Ancak takımım sonuna kadar kazanmak için mücadele etti ve bu bizim adımıza güzel olan bölümdü. Ligdeki sıralamadan dolayı iş daha karmaşık görülebilir ama önümüzde kupa var. Demek ki koyduğumuz Avrupa hedefi devam ediyor. Biz ligde artık galibiyetler almak durumundayız. Önce buna odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

DOKUZ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Son 4 karşılaşmada sahasında 9 puanlık kayıp yaşayan Göz-Göz sadece 3 puan alabildi. Sarı-kırmızılıların ligdeki galibiyet hasreti ise G.Antep FK beraberliği ile 9 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 yenilgi alırken, sahadan 5 beraberlikle ayrıldı. 39 puanla haftayı 7. sırada kapatan sarı-kırmızılılar, ile 4. sıradaki Beşiktaş arasındaki puan farkı 11'de kaldı.

KAPTAN İSMAİL'E DESTEK BÜYÜYOR

Kupada alınan zaferin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın bazı kesimler tarafından G.Antep FK maçında protesto edilmesi eleştiri topladı. Maçın 90. dakikasında oyundan çıkarken bir grup tarafından ıslıklanan tecrübeli oyuncuya taraftarlar sosyal medyadan sahip çıktı. Göztepeliler, "İsmail Köybaşı'nın yanındayız" başlığı ile yayınladıkları mesajlarda, "Göztepe taraftarı mücadelesinden vazgeçmeyene her zaman saygı duyar. Kaptanımız vefadan uzak bazı kişiler tarafından ıslıklanmıştır. Yaşanan bu haksız tutumu asla kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.