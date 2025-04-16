Taraftardan Tugay’a tepki

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin taraftar grupları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sezon başında verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle pankartlı tepkide bulundu. Sarı-kırmızılı gönüldaşlar, altyapı tesisi arazisi ve deplasman ulaşım desteği vaatlerinin yerine getirilmemesinden dolayı isyanlarını Göztepe'nin sembol yeri Göztepe köprüsünde gösterdi. Göztepe taraftar grupları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a yönelik hazırladıkları pankartı Güzelyalı semtindeki Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Yaya Üst Geçidi'ne astı. Pankartta "Sözünü tutmayan başkan Cemil Tugay, Göztepe taraftarına verdiğin sözleri tutana kadar karşında olmaya devam edeceğiz. Herkes unutur GözGöz unutmaz." yazıldığı görüldü.

KISA SÜREDE KALDIRILDI

Taraftar grupları yaptığı açıklamada İzmir ekibinin yıllardır hasretini çektiği altyapı tesisleri için arazi desteği sözü verilmesine, yerel seçim döneminde bu vaatlerin dile getirilmesine rağmen şu zamana kadar bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Ayrıca Göz-Göz'ün Süper Lig'deki 4. deplasman maçı olan Gaziantep FK karşılaşmasından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taraftarlara deplasman otobüsü desteğini kestiğini ve büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade ettiler. Önceki gece asılan pankart kısa süre içinde belediye ekiplerince söküldü. Taraftarlar, daha sonra Bornova'daki bir köprünün üzerine de pankart astı.

CEMİL TUGAY NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Birkaç alternatif var. Onların asıl istediği İnciraltı'nda bulunan bir arsa. İnciraltı'nın planları tamamlanamadığı için beklediğimiz bir süreç var. Büyükşehir Belediyesi'nin kulübe tahsis edeceği bir alan bulamadık. Hazine'den tahsisi konusunda elimden geleni yapacağımın sözünü verdim. Biz bu konuyu çözeriz. Endişe etmesinler" demişti. Sarıkırmızılı kulübün Başkanı Rasmus Ankersen ise iki buçuk yıldır arazi arayışında olduklarını ve henüz bir çözüm bulunamadığını ifade etmişti.