GÖZTEPE'NİN golünü atarak yıldızını parlatan İsmail Köybaşı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Golü hakkında konuşan Köybaşı "Kariyerimin en güzel gollerinden, belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş'a denk geldi. Beşiktaş'a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim. Ekmeğini yediğim, hele ki beni çocukluktan alıp bir yerlere getiren bir kulübe asla saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Sosyal medyada yankı bulmuş. Saygım sonsuzdur" diye konuştu.

İLK yarıyı Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını ikinci yarı ise kendilerinin oyuna hakim olduğunu aktaran Köybaşı, "Özellikle golden sonra çok baskılı oynamaya başladık. İkinci, hatta üçüncü golü de atabilirdik ama rakip buna müsaade etmedi. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Her iki taraf da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İzleyenlere keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Süper Lig'e çıktığımız bu sezonda hedeflerimizden biri, iyi ki Göztepe'nin maçı var dedirtmekti. Bence bunu başardığımızı düşünüyorum. Stadın ambiyansı, ortam ve oyunun her anına olan ilgi bunu gösteriyor. Taraftarımız bize ve Türkiye'ye bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE BENZERİNİ ATMIŞTI

Göztepe'nin deneyimli oyuncusu İsmail Köybaşı, Beşiktaş karşılaşmasında izleyenleri kendine hayran bırakan bu golün benzerini 29 Ekim 2022 tarihinde Denizlispor'a atarak dikkatleri üzerine çekmişti. 'Makas' tekniğiyle izleyenleri mest eden skoru üreten İsmail, 3 sene sonra Beşiktaş karşılaşmasında yine aynı teknik ile fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz haftalarda formsuzluğu nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşan 35 yaşındaki deneyimli sol bek, attığı gol ile kendini affettirdi. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftar ile kucaklaşan İsmail, alkışları topladı.