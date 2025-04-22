Göz-Göz orta şeritte

Göztepe, gelecek sezon Süper Lig'de üst sıralara oynayacak bir takım yaratmak için düğmeye bastı. Sarıkırmızılı ekibin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen, Göztepe gibi çoğunluk hisselerine sahip olduğu Sports Republic şirketi aracılığıyla Premier Lig'den düşen Southamton ile Göz-Göz arasında köprü kuracak. Bu doğrultuda Ada ekibinden bir çok yıldızı İzmir'e getirmeyi planlayan Ankersen, sol bek Ryan Manning'ten sonra orta sahadaki bir yıldızı daha Göztepe'ye kazandıracak. Sarı-kırmızılı ekibin, Nijerya uyruklu İngiliz futbolcu Joe Aribo'ya da kanca attığı gelen bilgiler arasında. İngiliz kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan ancak Championship'te forma giymeye sıcak bakmayan 28 yaşındaki Londra doğumlu futbolcunun İzmir temsilcisinde forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Göz-Göz'ün şampiyonluğu halinde Avrupa kapısının da açılacak olması oyuncunun ikna olmasını sağlayacak. 2022 yılına Rangers ekibinden Southampton'a transfer olan Aribo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve sağ tarafta da görev yapabiliyor olması nedeniyle listede ilk sıralara yerleşti. Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un da onay verdiği Aribo ile temas kurularak ikna edilmeye çalışılacak

İNGİLTERE-İZMİR ARASINDA KÖPRÜ

Göz-Göz, sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kaleci Mateusz Lis, Kuryu Matsuki ve Juan Silva'yı renklerine bağlamıştı. Devre arasında ise İzmir ekibinin genç oyuncusu Furkan Malak, Southampton'un U21 takımına kiralanmıştı.

ÇANKIRI'DAN MİNİK TARAFTARA JEST

GÖZTEPE'NIN geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş'ı konuk ettiği maçtan bir gün önce Gürsel Aksel Stadı'na gizlice giren minik taraftar Yiğit'in videosu sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Göztepeli taraftarın, bu heyecanına ortak olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, minik Yiğit'e çokanlamlı bir jest yaptı. Çankırı, Yiğit'e ulaşıp, "Bir dahaki maçın biletini Ceyda ablan alıyor" diyerek hem onun gönlünü kazandı, hem de kuralların önemine dikkat çekti.