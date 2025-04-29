Göztepe'de 11 maçtan sonra galibiyet sevinci



SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Göztepe'de sakatlık problemleri devam ediyor. İzmir ekibinde sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra yine sakatlıkları devam eden Juan Santos da Silva ve Novatus Dismas Miroshi uzun süredir formalarından uzak kalırken, bu oyuncuların arasına İsmail Köybaşı ve Doğan Erdoğan da eklendi. Başakşehir maçının 2. dakikasında Doğan sakatlanıp yerini Ahmed Ildız'a bırakırken, 38. dakikada ise ise bu kez İsmail Köybaşı sakatlık yaşadı. İki oyuncunun durumunun yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı ifade edildi.