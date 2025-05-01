Göz-Göz’e bir şok daha

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe bir şok daha yaşıyor. Ligde sakatlıklarla boğuşan ve sezonu kapatan Isaac Solet başta olmak üzere birçok oyuncusunu kaybeden Göz-Göz'de takımın tecrübeli sol kanat oyuncusu İsmail Köybaşı'nın kaburgalarında kırık tespit edildiği ve sezonu kapattığı ifade edildi.

Başakşehir karşılaşmasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan ve acılar içinde kıvranan Köybaşı hastaneye kaldırılmıştı.

ÇÖZÜM NIELSEN OLACAK

Çekilen MR'ın ardından sağlık ekiplerinin deneyimli futbolcunun kaburgasında kırık tespit ettiği ve sezon sonuna kadar iyileşip yeniden antrenmanlara başlamasının mümkün olmadığı ifade edildi. Sezon başında sol kanat oyuncusu Djalma Silva'nın yedeği olan ve Brezilyalı'nın çapraz bağlarının kopmasıyla ilk 11 oyuncusuna dönüşen Köybaşı, son haftalarda performansıyla eleştirilerin odağında yer alsa da Beşiktaş karşısında beraberliği getiren jeneriklik golle kendini affettirmiş ve taraftarlarla kucaklaşmıştı. Bu sezon 31 maça çıkan ve 2 gol atan tecrübeli futbolcu, Göz-Göz'ün demirbaşları arasında yer alıyordu. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un hafta sonu oynanacak Adana Demirspor müsabakasında sol tarafta asıl mevkisi stoper olan Lasse Nielsen'i oynatacağı ifade edilirken, alternatifsiz kadro nedeniyle Bulgar teknik adamın oldukça zorlandığı ifade edildi.

HELİTON KALIYOR

GÖZTEPE'NİN tecrübeli savunma oyuncusu Heliton'un sarı-kırmızılı ekip ile 1 sene daha devam edeceği ifade edildi. Geçen sene takıma katılan ve arka bölgedeki performansıyla oldukça başarılı günler geçiren deneyimli savunmacının menajerinin İzmir'e geldiği ve kontrat yenilemek için yönetim ile masaya oturduğu ifade edildi. Tecrübeli defansın sözleşmesi bu sene bitiyor ancak 1 yıl opsiyonu bulunan Heliton için yönetimin düğmeye bastığı ve opsiyonu kullandığı kaydedildi.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaya başlayan kurmayların uzun vadeli planlar yaptığı ve diğer oyuncularla da masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçen sezon CSKA 1948'den transfer edilen deneyimli savunmacı Heliton, geldiği gün 500 bin Euro olan piyasa değerini yaklaşık 1 milyon Euro'ya yükseltti.

ROMULO CARDOSO'YA AVRUPA KISKACI

BU sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Romulo Cardoso, ilk olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dikkatini çekse de Avrupa'nın önemli takımları da Brezilyalı oyuncuyu yakından takip ediyor. Hollanda ekiplerinden Feyenoord'un transfer listenin ilk sırasında Brezilyalı oyuncunun olduğu ifade edilirken, bir diğer Hollanda kulübü Ajax'ın da 23 yaşındaki golcüyü transfer etmek istediği belirtildi. Sezonun tamamlanıp yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüpler arasında resmi adımların atılması bekleniyor.