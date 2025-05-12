Ne yaptın Göz-Göz!

Trendyol Süper Lig'de Avrupa yarışı veren Göztepe, ligden haftalar önce düşen Hatayspor'a evinde takılarak büyük yara aldı. 3. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında Boutobba'nın şutunu kaleci Arda kornere çeldi. 19. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Nielsen'in ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Kubilay kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 27. dakikada Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

SAVUNMAYI AŞAMADILAR

İkinci yarının büyük bölümünde Göztepe oyunu rakip yarı alan yıksa da aradığı golü bir türlü bulamadı. 67'de sağ kanatta topla buluşan Romulo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Bekaj'da kaldı. 78'inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan Oğün Bayrak'ın ortasında Emersonn kafasıyla topu Romulo'ya indirdi. Romulo'nun pasında altı pas içerisinde topla buluşan Nielsen'in şutunu kaleci Bekaj çeldi. Çizgi üzerine düşen meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı. 90'da sağ kanattan gelen ortada Dennis'in kafayla çevirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Victor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

STOİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK GELDİ

TEKNİK Direktör Stanimir Stoilov, geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçındaki 11'i Hatayspor karşısında değiştirdi. Adana ekibiyle oynanan maça kıyasla 3 değişiklik yapan Stoilov, Hatay karşısında kalede Lis'in yerine Arda'yı, savunmada ise Taha'nın yerine Bokele'yi, Nazım'ın yerine ise Ogün'ü sahaya sürdü.

SİNİRLER GERİLDİ

Gergin geçen karşılaşmanın 87. dakikasında oyuncu değişiklikleri yapılırken saha kenarında bir anda sinirler gerildi. İki tarafın teknik heyeti ve futbolcular birsaha birine girerken, teknik direktörler araya girerek ortamı yatıştırdı. Ardından hakem, Göztepe idari menajeri ve Hatayspor tercümanına kırmızı kart gösterdi.

LEVENT YÜKSEL İLE MED CEZİR ŞOV

GÖZTEPE'NİN iç saha maçlarında karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan ve bir klasik hale gelen Med Cezir şarkısına hayat veren Levent Yüksel, dün Gürsel Aksel'e gelerek sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Gürsel Aksel Stadı'nda Hatayspor'la karşı karşıya gelen Göztepe, maç öncesinde 100. yıl etkinlikleri kapsamında mini bir Levent Yüksel konseriyle coştu. Göztepeli taraftarların her maç başında tribünlerde coşkuyla söylemesiyle yıllar sonra yeniden tüm Türkiye'nin diline dolanan Med Cezir şarkısını seslendiren ünlü sanatçı, Gürsel Aksel Stadı'nda sarıkırmızılılara büyük coşku yarattı. Taraftarlar da her zamanki gibi büyük bir coşkuyla şarkıya eşlik etti.

TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarı, Hatayspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce her zaman olduğu gibi Güzelyalı'da toplanan 12. adam, stadyumun yolunu tutarak ilk düdükle birlikte tribünlerdeki yerini aldı. Maç boyunca tezahüratlar yapan sarı-kırmızlılar, müsabaka boyunca susmadı ve büyük coşkuyla takımlarına destek oldu.