Göztepe'den Tobiasz harekatı!

ROMULO REKORA DOĞRU

Göztepe formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo Cardoso, kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Sarıkırmızılı formayla şu ana kadar 13 gole ulaşan Brezilyalı futbolcu, yalnızca 2 gol daha atması halinde, Göztepe kulübünün Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını elde edecek. Romulo, özellikle sezonun ikinci yarısında takımın hücum yükünü sırtlayan isimlerin başında geldi. Ligde şu ana dek 13 gol ve 9 asistlik katkı sunan genç yıldız, toplamda 22 gole doğrudan katkı yaparak Göztepe'nin hücum hattındaki en etkili ismi oldu.

RAKİBİ JAHOVİC

Romulo'nun hedefinde, Göztepe'nin efsanevi golcüleri arasına adını yazdırmak var. Sarıkırmızılı takımda, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanı halen 2017-2018 sezonunda 14 gol atan Adis Jahovic'e ait. Romulo'nun önünde ise ligde yalnızca iki maç kaldı. Eğer bu maçlarda iki gol daha bulursa, Jahovic'i geride bırakarak rekorun yeni sahibi olacak. Göztepe'nin Süper Lig tarihindeki en golcü yabancı oyuncuları arasında Adis Jahovic'in ardından Cherif Ndiaye, Romulo Cardoso, Andre Castro ve Cameron Jerome geliyor.