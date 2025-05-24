İzmir’de sarı kırmızı gece

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefini seneye bırakan Göztepe, bugün saat 19.00'da sezonu çifte kupayla kapatmaya hazırlanan Galatasaray ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Batuhan Kolak yönetecek. Sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göz-Göz, özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu hedefinden uzaklaşmıştı. İstanbul temsilcisi karşısında 'mutlak galibiyet' hedefleyen İzmir ekibi, kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

"KAZANMAK İÇİN SAHADAYIZ"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kritik karşılaşma öncesinde açıklamalar yaparken, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Takımına güvendiğini belirten Stoilov, "Bu sezon çok fazla sakatlık yaşadık ve hedeflerimizden uzaklaştık ancak gelecek sezon ayakları yere sağlam basan daha özgüvenli bir takım ile yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımız sanki sezonun ilk ve en önemli maçı gibi sahada performans sergileyecek" dedi. İzmir temsilcisi kritik karşılaşma öncesi 47 puan ile 8. sırada konumlanırken, İstanbul ekibi geçtiğimiz hafta Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmişti. Göztepe, sezonun ilk karşılaşmasında sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

TARAFTAR BİLETLERİ TÜKETTİ

İZMİR temsilcisi, taraftarının desteğini her zaman arkasında hissetmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun son iç saha maçında taraftarıyla bir kez daha bütünleşmeye hazırlanıyor. Bu anlamlı maçta Göztepe, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ı Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Her iki takım açısından da özel bir anlam taşıyan bu karşılaşma, tribünlerde tam anlamıyla bir futbol şölenine sahne olacak. Biletlerin günler öncesinden tükendiği ve stadyumun kapalı gişe olacağı açıklanırken, Göztepeli taraftarlar da takımlarına sezonun son ev sahibi maçında büyük bir vefa örneği göstermeye hazırlanıyor.

OKAN BURUK 8. KEZ RAKİP

Göztepe, eski teknik direktörü Okan Buruk'a 8. kez rakip olacak. Galatasaray'la üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Buruk, 2016-2017 sezonunda Göztepe'de çalıştı. 1. Lig'de iken takımın başına geçen Buruk, Göztepe ile 25 maça çıktı. 25 maçta 11 galibiyet 7'şer beraberlik ve 7 yenilgi alan tecrübeli teknik adamla sezon bitmeden yollar ayrıldı. Göztepe ise Okan Buruk'un kurduğu takımla sezon sonunda Play-Off şampiyonluğuna ulaştı ve Süper Lig'e yükseldi.

YILDIZLAR GETİRİLMEDİ

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İzmir'e gitti. Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Fernando Muslera ile Gabriel Sara'nın dışında Victor Osimhen, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün de yer almadı.