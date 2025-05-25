Göz-Göz’e aslan pençesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 37. haftada Göztepe'ye konuk oldu. 3. dakikada Koray Günter'in ortasında Heliton'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay çeldi. Altı pas içinde topu önünde bulan Romulo'nun röveşata vuruşu üstten dışarı gitti. 6'da Morata'nın ara pasında Ahmed'in şutu yandan dışarı çıktı. 25'te Bokele'nin ortasında Kubilay topu ceza sahası içine indirdi. Savunma arkasında bir anda topu önünde bulan Tijanic'in yerden sert şutunda kaleci Günay yaptığı kurtarışla çok net bir pozisyonda gole izin vermedi. 43'te Jakobs'un soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutu direkten geri döndü.

KUBİLAY OFSAYTA TAKILDI

İkinci yarı 63'te Sanchez'den sıyrılan Romulo'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kubilay'ın şutu Günay'a çarpıp ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı. 1 dakika sonra Berkan'ın pasında Kerem'in plasesi üstten auta gitti. 69'da Jakobs'un uzun pasında Ahmed Kutucu topu kontrol ettiği anda kalesini terk eden Lis'in müdahalesiyel yerde kaldı ve hakem faulü verdi. 70'te Kaan Ayhan'ın serbest vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 90+1'de Davinson Sanchez'in 3 kişiden sıyrılıp verdiği pasta Jakobs'un içeri çevirdiği topu Morata plase vuruşla ağlara gönderdi: 0-2. 90+4'te sağ çaprazda Yusuf'un aşırtma vuruşunu kaleci Lis son anda kornere çeldi ve maç 0-2 bitti.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Bu sezon iç sahada çok başarılı bir gra-grafik ortaya koyan Göztepe, dün de şampiyon fik Galatasaray'ı dolu tribünler önünde ağır-ağırladı. Karşılaşmadan saatler önce tribünle-ladı. tribünlerin büyük bir bölümü dolarken, maçın baş-rin başlama düdüğüyle birlikte doluluk da arttı. lama Takımlarına çok önemli bir itici güç olan 12. Adam, maç boyunca tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

BURUK ROTASYON YAPTI STOİLOV'DAN 1 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı. Kayseri maçında cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sıra Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmedi. Eren Elmalı, Sallai ve Lemina ise yedek soyundu. Bu isimlerin yerine Günay kaleyi korurken Kaan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem, Berkan, Frankowski, Ahmed, Mertens ve Morata 11'de maça başladı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise 6-3 kaybettikleri Çayruk Rizespor maçının 11'inde 1 değişiklik yaptı. Kaleci Arda Özçimen'in yerine Lis 11'de şans buldu.