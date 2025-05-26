Göztepe’den sezona evinde buruk veda

Süper Lig'de Avrupa hedefiyle sezona başlayan Göztepe, 2024-2025 sezonunun son iç saha maçında taraftarına galibiyetle veda edemedi. Bu sezon evinde sadece Alanya'ya kaybeden İzmir ekibi, 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir istatistik yakaladı. 35 haftada 47 puana ulaşan Göztepe, sezonu Kasımpaşa deplasmanında noktalayacak. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, bireysel kalite farkının skora yansıdığını belirtti. "İyi bir maçtı, ama biz golleri yedik. Galatasaray fırsatları değerlendiriyor, bu da kalite farkını gösteriyor" diyen Stoilov gelecek sezon daha güçlü bir kadro hedeflediklerini vurguladı