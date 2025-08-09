Romulo ilham oldu

İzmir'in asırlık çınarı Göztepe, sadece saha içindeki performansıyla değil, altyapıya dayalı uzun vadeli vizyonu, kulüp kültürü ve kurumsal yapısıyla Türk futbolunda örnek bir model haline gelirken sarı-kırmızılıların Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Yeni Asır'a verdiği özel röportajda A Takım'daki transfer politikasına da değindi ve çarpıcı ifadeler kullandı. Göztepe'nin geçmişten bugüne çizdiği istikrarlı yolculuğu ve gelecek hedeflerini anlatan Sepil, kulübün transfer hamlelerinden bahsederek kendi yıldızlarını yarattığının altını çizdi.

"VİZYONU KONUŞMALIYIZ"

Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'nun sadece Göztepe camiasına değil, Türk futboluna da umut aşıladığını belirten Sepil, oyuncunun ilham olduğunu kaydederek, "Romulo'nun başarı hikâyesi, gelecekte birçok genç oyuncunun önünü açacak. Artık elimizde örnek bir model var. Bugün herkes Romulo'yu konuşuyor ama biz bu seviyeye geliş sürecinin arkasındaki vizyonu konuşmalıyız. Göztepe, sadece transfer yapan bir kulüp değil; yetenek yetiştiren, parlatan ve onları dünyaya tanıtan bir futbol fabrikasıdır" dedi.

"DENNİS GÖZTEPE RUHUNU YANSITTI"

Romulo'nun ardından altyapıdan sessiz sedasız çıkıp yıldızlaşan Dennis'in hikâyesine de değinen Sepil, onun Göztepe ruhunu en saf haliyle yansıttığını ifade ederek, "Dennis, devre arasında altyapımıza geldi. Hocamızın haberi bile yoktu. Bir gün sakatlıklar nedeniyle idman eksik kalınca, denemek üzere sahaya çıktı. Hoca onu sadece 10 dakika izledi ve 'Bu çocuk bizde oynamalı' dedi. Bugün takımımızın en kıymetlilerinden biri oldu. Üstelik Nijerya Milli Takımı'na seçildiğinde gözlerinden dökülen o yaşlar, bize ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gösterdi. Bu çocuklar sadece futbolcu değil; aynı zamanda hikâye, karakter ve inançtır."

"BİR EĞİTİM KURUMU"

Sepil, Göztepe'nin artık sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir eğitim kurumu, bir yaşam kültürü ve örnek bir organizasyon olduğunu vurguladı ve "Göztepe formasını giyen çocukların yürüyüşü değişiyor. Biz, spor okullarımızla Doğu'dan Güneydoğu'ya kadar uzanan bir etki alanı oluşturduk. İlkokul çağındaki çocuklara dokunuyoruz. Onları maçlara getiriyor, yüzlerini boyuyor, en güzel yerlerden izletiyoruz. Göztepeli olmayan anne babaları dönüştürmek kolay değil ama onların çocuklarını Göztepeli yapmak gibi bir hayalimiz var ve bunun için yılmadan çalışıyoruz. Bu bir spor politikasından fazlası, bu bir aidiyet inşasıdır." Göztepe'nin yakaladığı ivmenin tesadüf olmadığını, arkasında sağlam bir yönetim anlayışı ve planlı bir çalışma olduğunu ifade eden Onursal Başkan Mehmet Sepil, mali disiplini ve yönetim modelini de anlatarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İSTİKRAR GÜVEN VERİYOR"

"Biz Göztepe'de ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bu kulüp, günü kurtarmaya çalışan bir yapı değil. Harcayacağımız para belli, çizdiğimiz sınır belli. Oyuncuların maaşları her ayın 1'inde eksiksiz ödeniyor. Bu istikrar oyunculara güven veriyor. Böyle bir kulübe gelmek isteyen oyuncunun gözü arkada kalmaz. Biz lafla değil, sistemle yönetiyoruz."

TFF'YE ÖVGÜ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig'de uyguladığı yeni sistemin Türk futbolu için kritik bir adım olduğunu söyleyen Sepil, "Federasyon bence çok akıllıca davranıyor. Ligi bölgeselleştirdi, genç oyuncuları mecburi hale getirdi. Bu ülke gençlerinden korkmamalı. Bu değişiklikler, cesaret isteyen ama çok yerinde hamleler. Biz de Göztepe olarak zaten bu yolda ilerliyoruz" dedi.