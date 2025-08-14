Göztepe’ye yeni kule

Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3 gollük galibiyetle hızlı bir giriş yapan Göztepe, Leipzig'in yolunu tutan yıldız forveti Romulo Cardoso'nun boşluğunu doldurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Brentford'un 1.91 metre boyundaki 24 yaşındaki Brezilyalı forveti Igor Thiago'nun peşine düştü. Geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Datro Fofana gibi yıldız bir isimle kadrosunu süslemek isteyen Göz-Göz, Bulgaristan pasaportu da bulunan genç oyuncunun, kulübü Brentford tarafından kiralık listesine konmasını bekliyor.

KİRALIK GELEBİLİR

İzmir ekibinin, Thiago'nun sakatlık geçmişini göz önünde bulundurarak kiralık bir anlaşmayı planladığı konuşuluyor. Brentford'un 33 milyon Euro'ya Club Brugge'den kadrosuna kattığı Igor Thiago, menisküs sakatlığı nedeniyle Premier Lig'de sadece 8 maçta forma giyebildi ve skor katkısı sağlayamadı. Ancak 23 yaşındaki golcünün potansiyeli, Göztepe yönetimini harekete geçirdi.

KARTAL DA İSTEDİ

Transfer piyasasında hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ın da Igor Thiago ile ilgilendiği konuşuluyor. Siyah-beyazlıların, genç forvetle prensip anlaşmasına vardığı ancak Brentford ile bonservis konusunda henüz uzlaşamadığı belirtiliyor.

MAÇ BİLETLERİ ANINDA TÜKENDİ

ÇAYKUR Rizespor'u 3-0 yenerek sükseli başlayan Göztepe'nin cumartesi günü güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri dün satışa sunulduğu gibi tükendi. Misafir tribünü biletlerinin ise yarın saat 11.00'de 1950 TL'den satışa sunulacağı açıklandı.