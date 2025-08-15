Göztepe’nin dersi: Fener

TRENDYOL Süper Lig'de bu sezonki ikinci sınavına çıkmaya hazırlanan Göztepe, geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı kritik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından gözünü güçlü rakibi Fenerbahçe'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada taraftarının da coşkulu desteğiyle üst üste ikinci galibiyetini hedefliyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, rakip teknik adam Jose Mourinho'yu detaylı şekilde analiz etti ve kritik hamlelerini yapmak için 90 dakikayı dikkatle yönetecek. Stanimir Stoilov, taktik disiplinin yanı sıra oyunun temposunu doğru anlarda değiştirmeyi planlıyor.

SAVUNMA DUVAR ÖRECEK

Rize deplasmanında sergilediği disiplinli oyun ve yüksek mücadele gücüyle takdir toplayan İzmir ekibi, bu çıkışını iç sahada da sürdürmek istiyor. Karşılaşmada kaleyi Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'e emanet edecek Göztepe, savunmada Taha, Heliton ve Bokele ile güvenli bir hat kurmayı planlıyor. Orta sahada Arda, Rhaldney, Miroshi ve Cherni ile oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, hücumda Olaitan, Juan ve Janderson üçlüsünün bitirici gücüne güveniyor. Göztepe, ev sahibi avantajı ve Stoilov'un stratejik planlarıyla güçlü rakibini mağlup edip hem moral hem de puan tablosunda avantaj elde etmek istiyor

KALEYE YENİ ADAY ONURCAN

TRENDYOL Süper Lig'de transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken, Göztepe'nin kadrosunu güçlendirmek adına yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Kayserispor'un deneyimli file bekçisi Onurcan Piri'yi gündemine aldığı öne sürüldü. 30 yaşındaki kalecinin Kayserispor ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesinin bulunduğu, buna rağmen Göz-Göz yönetiminin oyuncu için resmi girişimlere başlamayı planladığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin, tecrübeli kaleciyi kadrosuna katarak rekabeti artırmayı ve kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Geçmişte Altınordu, Giresunspor ve Kasımpaşa gibi takımlarda da forma giyen Onurcan, hem Süper Lig hem de 1. Lig tecrübesiyle biliniyor.

AHMED ILDIZ'IN SAKATLIĞI GEÇTİ

GÖZTEPE'NİN 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ın sakatlığını tamamen atlattığı ve takımla birlikte antrenmanlara başladığı öğrenildi. Bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, bireysel çalışmalarının ardından takım antrenmanlarında da yer almaya başladı. Teknik heyetin de dönüşünden memnun olduğu Ildız'ın, fiziksel eksiklerini kısa sürede kapatması ve yeniden maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Orta sahadaki dinamizmi ve oyun görüşüyle bilinen oyuncu, sezonun geri kalanında sarı-kırmızılı ekibe önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.