Sol kanada Edozie hamlesi

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon yükselişini sürdürerek üst sıraları zorlayan ve Avrupa kupalarını kıl payı kaçıran Göztepe, bu yıl hedefini daha da büyüttü. İyi bir başlangıç yaparak taraftarını sevindiren sarı-kırmızılılar, yeni sezonda kesin olarak Avrupa bileti almak için güçlü bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. İlk iki haftada zorlu rakiplere karşı topladığı 4 puanla lige iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, transferde de ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Göz-Göz'ün gündemine son olarak İngiltere Championship temsilcisi Southampton'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat Samuel Edozie girdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Sarı-kırmızılıların, İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan genç oyuncuyu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İngiliz devi Manchester City'nin altyapısından yetiştikten sonra 2022 yılında Southampton'a transfer olan Edozie, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Anderlecht'te kiralık forma giymişti. Hızı, birebirdeki etkinliği ve dripling yetenekleriyle dikkat çeken Edozie'nin, İzmir ekibinin kanat hattına dinamizm katabileceği ifade ediliyor.

S.REPUBLIC İŞBİRLİĞİ

Transferde en önemli avantajlardan biri ise iki kulüp arasındaki bağ. Göztepe ve Southampton'ın sahibi olan Sport Republic, geçtiğimiz sezon Japon orta saha Kuryu Matsuki ve Brezilyalı forvet Juan'ın Southampton'dan İzmir ekibine kazandırılmasını sağlamıştı. Aynı işbirliği sayesinde Edozie transferinin de gerçekleşme ihtimali yüksek görülüyor. Haziran 2027'ye kadar Southampton ile kontratı bulunan genç yıldız için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Göztepe cephesinde bu transferin Avrupa hedefi doğrultusunda önemli bir hamle olacağı vurgulanıyor.

ROTASYON HAZIRLIĞI

GÖZTEPE'DE rotasyon hazırlıkları başladı. Sarıkırmızılı ekip, Süper Lig'in üçüncü haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi kadro planlamasını yapıyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Brezilyalı forvet Juan'ın yokluğunda teknik direktör Stanimir Stoilov'un ön bölgede farklı bir tercih yapması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının genç golcü Emersonn'u sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi. Emersonn'un hızı ve bitiriciliğiyle takıma farklı bir hücum opsiyonu kazandırabileceği ifade ediliyor.

İZMİR TEMSİLCİSİNDE KALECİ ARAYIŞI SÜRÜYOR

GÖZTEPE'NIN Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla yerini sağlamlaştıran Mateusz Lis'e alternatif ikinci bir kaleci arayışının sürdüğü ifade edildi. Sezon başında ikinci kalecisi Arda Özçimen'i Bandırmaspor'a kiralayıp Ekrem Kılıçarslan'ı geri döndüren sarı-kırmızılıların alternatif bir kaleci daha aradığı ifade edildi. Fransa'nın Rennes takımında görev yapan Doğan Alemdar'ı aylardır isteyen yönetimin yüksek bonservis nedeniyle transferi askıya aldığı bildirildi. Rennes'in milli kaleci için 3 milyon Euro talep ettiği, Sport Republic şirketinin bu parayı fazla bulduğu vurgulandı.