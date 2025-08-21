Göz-Göz’e yerli kanat

Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında Fransız ekibi Laval'dan transfer edilen ve performansıyla kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan Amin Cherni ile sol bek pozisyonunda rekabeti artıracak bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, rotayı Almanya'ya çevirdi.

Hedefteki isim ise Almanya 2. Lig ekiplerinden Nürnberg forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu Berkay Yılmaz. U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen 2005 doğumlu oyuncu, yerli statüsüne sahip olmasıyla Göz-Göz'ün transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Bonservisi Freiburg'ta olan ve Nürnberg'de kiralık olarak 2. yılını geçiren Berkay'ın Transfermarkt'te değeri 1 Milyon 500 Bin Euro olarak gözüküyor. İzmir ekibi, Freiburg ile bonservis konusunda anlaşma sağlaması durumunda, ilk olarak Nürnberg ile Freiburg arasındaki kiralık sözleşmenin feshedilmesini bekleyecek. Ardından transfer için resmi adımları atacak. 20 yaşındaki futbolcu, 14 kez U19, 2'şer kez U21 ve U20, 5 defa U18, 6 kez de U17 Milli Takımı'nın formasını giydi. 25 Şubat 2005'te Almanya'nın Singen kentinde doğan Berkay Yılmaz, futbola Freiburg altyapısında başladı. Başarılı futbolcu, 2024 yılında 2 yıllığına FC Nürnberg takımına kiralandı. Hücuma katkısıyla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu, Nürnberg'de gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

LİS: BERABERLİK GALİBİYET GİBİYDİ

Göz-Göz'ün Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis, ülkesinin basınına konuştu. Lis, "Başından beri çıtayı yüksek tuttuk. Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmaktan mutluyuz. Golsüz beraberlik, galibiyet tadındaydı. Şimdi kupalar hakkında daha erken konuşmaya hazırız. Forvetimiz Romulo yakın zamanda RB Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer oldu. Bu, kulüp tarihinin en pahalı transferiydi. Artık futbol haritasında bilinmeyen bir kulüp değiliz" dedi.

KARAGÜMRÜK TERS GELİYOR

Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek 4 puana sahip Göztepe rakibini yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'e karşı liglerde hiç dış sahada maç kazanamadı. İstanbul'da 7 kez Fatih Karagümrük'le lig maçına çıkan Göztepe 3 beraberlik elde etti, 4 kez da sahadan yenik ayrıldı.

PFDK'YA SEVKEDİLDİ

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Fenerbahçe maçında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle PFDK'ya sevkedildi.