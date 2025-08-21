Göztepe hazırlıkları tamamladı! Yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak haftanın açılış maçını, hakem Batuhan Kolak, yönetecek.
Göztepe'de sezon öncesi kampta sakatlanan ve ameliyat olan Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.
Süper Lig'e ilk 2 haftada kalesinde gol görmeyen İzmir temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0yenerken sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
İzmir temsilcisi, ilk 2 haftada topladığı 4 puanla 6. sırada yer alıyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov, yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanda taktiksel oyun ve duran top organizasyonları çalışan sarı-kırmızılılar, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.