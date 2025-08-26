Göztepe Deniz'i istiyor

Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçında 7 puan toplayarak sezona moralli başlayan Göztepe, transferde geleceğe dönük dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i gündemine aldığı öğrenildi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Adana Demirspor altyapısında sergilediği performansla adından söz ettiren Deniz Dönmezer, kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesini sürdürüyor. Genç yaşta A takımın kalesine geçmesi ve sergilediği potansiyel, birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Göztepe yönetiminin, kalede birinci tercih olan Mateusz Lis'in arkasında yetişecek genç bir isim aradığı ve bu doğrultuda Deniz Dönmezer transferine sıcak baktığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların hedefi, hem geleceğe yatırım yapmak hem de uzun vadede kaleyi güvence altına almak.
YERLİ STATÜSÜNDE
İzmir ekibinde yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli bir kaleci transferi ayrıca önem taşıyor. Bu açıdan Deniz Dönmezer, hem potansiyeli hem de yerli statüsünde olmasıyla Göztepe için cazip bir seçenek haline geldi. Yönetimin, genç file bekçisine profesyonel gelişim imkanı sunarak uzun vadede Türk futboluna kazandırmayı amaçladığı kaydediliyor.
ALİ EMRE YANAR TEMASI SÜRÜYOR
Göztepe, kaleye takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sarıkırmızılıların, Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki file bekçisi Ali Emre Yanar transferi konusunda temaslarını hızlandırdığı öğrenildi. Altınordu altyapısından yetişen ve İzmir futboluna yabancı olmayan Ali Emre'nin, Kasımpaşa ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 10 maçta forma giyen kaleci, bu sezon henüz süre bulamadı. Göztepe yönetiminin, Mateusz Lis'e alternatif olacak yerli bir kaleci arayışı kapsamında görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.
OLAİTAN TAM NOT ALDI
Göztepe'nın yeni transferlerinden Ishola Junior Olaitan takımın gözdesi haline geldi. David Tijanic'in ayrılmasının ardından orta sahada oyun kurucu görevini üstlenen Beninli futbolcu, 3 maçta sergilediği performansla şimdiden taraftarın sevgilisi oldu. 3 maça da ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, toplam 221 dakika süre aldı. Oyun aklı ve hücumdaki etkinliği ile dikkat çeken Olaitan, son Fatih Karagümrük karşılaşmasında Göztepe'nin ilk golünü kaydetti. Duran toplarda da etkili bir performans ortaya koyan 10 numara, gelecek vaad eden isimler arasına adını çabucak yazdırdı.
GÖZ-GÖZ DUVARI
Trendyol Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapan Göztepe, hem aldığı sonuçlarla hem de sergilediği savunma performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İlk 3 haftada 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, kalesinde henüz gol görmeyerek ligin en sağlam savunma takımlarından biri olduğunu kanıtladı. İzmir temsilcisi, bu istatistiğiyle zirve mücadelesi veren Trabzonspor ve Galatasaray ile birlikte Süper Lig'in gol yemeyen üç takımından biri oldu. Sezonun ilk haftasında savunmada gösterilen disiplinli oyun, kaleci Mateusz Lis'in de güven veren performansıyla birleşince Göztepe rakiplerine geçit vermedi.Teknik direktör Stanimir Stoilov'un özellikle savunma hattına yönelik uyguladığı sistemin kısa sürede takıma adapte olması, bu başarının en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Taha, Heliton ve Bokele gibi savunma oyuncularının form grafiğini yukarıya çekmesiyle birlikte Göztepe, rakip forvetlere kolay pozisyon vermedi. Gelecek haftalarda bu performansını sürdürmesi beklenen İzmir temsilcisinin en önemli kozu savunma olarak görülüyor.