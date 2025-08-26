Göztepe Deniz'i istiyor

Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçında 7 puan toplayarak sezona moralli başlayan Göztepe, transferde geleceğe dönük dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i gündemine aldığı öğrenildi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Adana Demirspor altyapısında sergilediği performansla adından söz ettiren Deniz Dönmezer, kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesini sürdürüyor. Genç yaşta A takımın kalesine geçmesi ve sergilediği potansiyel, birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Göztepe yönetiminin, kalede birinci tercih olan Mateusz Lis'in arkasında yetişecek genç bir isim aradığı ve bu doğrultuda Deniz Dönmezer transferine sıcak baktığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların hedefi, hem geleceğe yatırım yapmak hem de uzun vadede kaleyi güvence altına almak.

YERLİ STATÜSÜNDE

İzmir ekibinde yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli bir kaleci transferi ayrıca önem taşıyor. Bu açıdan Deniz Dönmezer, hem potansiyeli hem de yerli statüsünde olmasıyla Göztepe için cazip bir seçenek haline geldi. Yönetimin, genç file bekçisine profesyonel gelişim imkanı sunarak uzun vadede Türk futboluna kazandırmayı amaçladığı kaydediliyor.

ALİ EMRE YANAR TEMASI SÜRÜYOR

Göztepe, kaleye takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sarıkırmızılıların, Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki file bekçisi Ali Emre Yanar transferi konusunda temaslarını hızlandırdığı öğrenildi. Altınordu altyapısından yetişen ve İzmir futboluna yabancı olmayan Ali Emre'nin, Kasımpaşa ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 10 maçta forma giyen kaleci, bu sezon henüz süre bulamadı. Göztepe yönetiminin, Mateusz Lis'e alternatif olacak yerli bir kaleci arayışı kapsamında görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.