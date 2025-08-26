Resmen açıklandı! Göztepe’den Juan hamlesi

Göztepe, Southampton'dan kiralık olarak transfer edilen Juan'ın bonservisinin alındığını ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yapan Göztepe, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte 7 puan toplamayı başaran İzmir ekibi, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından ligde üçüncü sırada yer alıyor. Bir yandan Avrupa hedefi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da iç transferde önemli bir hamle yaptı. Göztepe, kiralık olarak forma giyen Juan'ın bonservisini almak için Southampton ile anlaşma sağlandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'miz, kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Juan Santos da Silva'nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağladı ve oyuncumuz kendisini 2029 yılına kadar sarı-kırmızı formamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Juan'a şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"GÖZTEPE İÇİN AKILLICA BİR YATIRIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Sportif Direktör Ivan Mance de Juan'ın bonservisiyle kulübe katılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

"Juan'ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve önümüzdeki sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edecek."