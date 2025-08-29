Göztepe’de rota Onuralp

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Önceliği kaleci transferine veren sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Trabzonspor'un genç file bekçisi Onuralp Çevikkan geldi. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen uzun süredir Türk futbol kamuoyunun dikkatini çeken kaleci için İzmir ekibinin resmi temaslara başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Altınordu altyapısından yetişen ve geleceğin milli takım adayları arasında gösterilen Onuralp'in, bordo-mavili kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Karadeniz temsilcisi oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemese de, Göztepe'nin genç kaleciye ciddi şekilde ilgisi olduğu iddia ediliyor. İzmir temsilcisinin, kulübüyle görüşme masaya oturup uygun bir formül arayacağı ifade edildi.

LİS'E, GELECEK VADEDEN ALTERNATİF

Sarı-kırmızılılarda şu anda birinci kaleci konumunda olan Mateusz Lis'in performansından memnun olan teknik heyet, Polonyalı eldivenin arkasına hem gelecek vadeden hem de uzun vadede formayı devralabilecek bir isim eklemek istiyor. Bu doğrultuda Onuralp Çevikkan'ın transferinin, kulübün geleceğe yönelik en önemli adımlarından biri olacağı konuşuluyor. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Onuralp, refleksleri, oyun kurma becerisi ve soğukkanlılığıyla öne çıkan bir isim olarak biliniyor. Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen birçok Süper Lig ekibinin radarında bulunduğu öğrenilen genç kalecinin Göztepe'ye transferi, camiada heyecan yaratacak potansiyel bir hamle olarak değerlendiriliyor.

SALDIR GÖZ-GÖZ

TRENDYOL Süper Lig'e etkili bir giriş yaparak sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Göztepe, 4. hafta mücadelesinde bugün Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde bir maç eksiği bulunan Konyaspor 6 puanla dördüncü sırada yer alırken, İzmir ekibi ise 7 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Yeni sezonla birlikte ilk iç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan Göztepe, zorlu maçta golsüz berabere kaldı. Bu karşılaşma dışındaki iki deplasman maçında ise 2 galibiyet almayı başaran sarı-kırmızılılar, henüz taraftarının önünde galibiyet alamadı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Konyaspor müsabakasını kazanarak bu sezonki ilk iç saha galibiyetini almayı hedefliyor. Leipzig'e giden Romulo'nun yerine transfer edilen Janderson, performansıyla kısa sürede beğeni topladı. İlk resmi maçında Çaykur Rizespor deplasmanında asist yapan Brezilyalı, Karagümrük karşısında ise 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. İlk 3 maçta 1 gol, 2 asist üreten 26 yaşındaki oyuncu, bugünkü Konyaspor sınavında da Göztepe'nin en önemli hücum silahı olacak.

SÜPER LİG'DE 1000. MAÇ

GÖZTEPE, bugün TÜMOSAN Konyaspor ile birlikte ligdeki 1000'inci karşılaşmasına çıkacak ve 12. kez bu unvana ulaşan kulüpler arasına girecek. 1959'da ilk kez sahneye çıkan Göztepe, 1968-69'da Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkarak Türk futboluna damga vurmuştu. Geride kalan 999 maçta 315 galibiyet, 304 beraberlik ve 380 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, 1120 gol atıp 1237 gol yedi.

OGÜN BAYRAK GERİ DÖNÜYOR

GÖZTEPE'NİN 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ogün Bayrak, sakatlığını büyük ölçüde atlattı. Sezon öncesi omuz sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan başarılı futbolcu, bireysel çalışmalara başladı. Kısa süre içinde takımla antrenmanlara katılması beklenen Bayrak, dönüşüyle teknik ekibin elini rahatlatacak. Tecrübeli oyuncunun özellikle sağ kanatta yaratacağı rekabetin teknik heyeti sevindirdiği öğrenildi. Taraftarların da geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediği Ogün Bayrak, forma giydiği dönemdeki hızı ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.