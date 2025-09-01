Göz-Göz’e yeni golcü

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin, 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Andre Silva için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Emersonn Correia'nın ayrılığıyla hücum hattında eksilen Göz-Göz, teknik ekibin raporu doğrultusunda forvet transferini gündemin ilk sırasına aldı. Yönetim, bu boşluğu doldurmak için uzun süredir listesinde yer alan Andre Silva'ya yöneldi. Kariyerinde özellikle Brezilya Serie A'da öne çıkan Andre Silva, son yıllarda Sao Paulo formasıyla dikkat çekici bir grafik ortaya koydu.

86 resmi maçta 22 gol atan golcü oyuncu, takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu.Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınan Silva, Göztepe'nin oyun planına doğrudan katkı yapabilecek bir isim olarak görülüyor. Brezilyalı forvetin kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor. Ancak futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etme isteği, Göztepe'nin bu transferdeki en büyük avantajı olarak değerlendiriliyor. Yönetimin, oyuncunun bonservis bedeli konusunda girişimlere kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Profesyonel kariyeri boyunca birçok takımda forma giyen Sambacı, Rio Ave, Arouca, V. Guimaraes formalarını da terletti.

BONSERVİS ZENGİNİ

GÖZTEPE, Brezilyalı golcülerinden gelen parayla kasasını doldurdu. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncusu Romulo ve Emersonn'u Avrupa'ya gönderdi ve 28 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir elde etti. Geçen sezondan bu yana transferin en gözde oyuncularından biri olan Romulo Cardoso geçtiğimiz günlerde resmen Leipzig'in futbolcusu oldu. Transferde çok ısrarcı olan Alman kulübü ile 20 artı 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Geçen senenin devre arasında Romulo'nun da geldiği takım olan Atletico Paranaense'den transfer edilen 21 yaşındaki Emersonn'un yeni adresi Fransa oldu. Göztepe'de kısa bir süre forma giyen Brezilyalı golcünün transferi konusunda Lig 1 ekibi Toulouse ile anlaşma sağlandı. Toulouse'un Göztepe'ye 3 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Ayrıca Emersonn'un sonraki satışından da yüzde 15 pay alacak Göztepe iki futbolcudan büyük kar elde etti.

ROMULO'DAN SİFTAH

Göztepe'nin 20 artı 5 milyon Euro'ya Alman ekibi Leipzig'e gönderdiği Brezilyalı golcü Romulo, Bundesliga'da attığı golle haftaya damgasını vurdu. Brezilyalı yıldız, 2. haftada Leipzig'in evinde oynadığı Heidenheim müsabakasına ilk 11'de sahaya çıktı. Oyuncu, dakikalar 78'i gösterdiğinde fileleri havalandırdı. Taraftarı önünde ilk kez forma giyip gol sevinci yaşayan Romulo, maçın 2-0 kazanılmasında önemli rol oynadı. Alman basını da Brezilyalı oyuncunun performansını övgüyle değerlendirirken, Romulo'nun Bundesliga kariyerine hızlı bir giriş yaptığı vurgulandı. Göztepe'den transfer edilen futbolcunun, Leipzig'in hücum hattına uzun vadede büyük katkı sağlaması bekleniyor.