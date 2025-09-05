Göztepe'den Aral Şimşir hamlesi

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna devam eden Göztepe, transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılı ekibin, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral Şimşir için girişimlere başladığı öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Midtjylland ile bugüne kadar 100'den fazla maça çıkan genç futbolcu, 18 gol atarken çift haneli asist katkılarıyla da dikkat çekti. 2024-25 sezonunu 6 gol, 10 asistle tamamlayan Şimşir, yeni sezona da hızlı bir giriş yaptı ve şu ana kadar 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Hücumdaki dinamizmi ve kanatlardaki etkinliğiyle öne çıkan oyuncu, takımının en önemli kozlarından biri olarak gösteriliyor. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro civarında olan Aral Şimşir'in sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Türk asıllı oyuncu, genç yaş kategorilerinde Danimarka Milli Takımı forması giymesine rağmen 2022'den itibaren Türkiye U21 Milli Takımı'nda görev yapmaya başladı. Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig'de Trabzonspor'un da oyuncuyla ilgilendiği, Karadeniz ekibinin kiralama teklifinde bulunduğu ancak Midtjylland'ın bonservis satışına daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa yolundaki kadro planlamasında önemli bir hedef olarak görülen Aral Şimşir'in transferi gerçekleşirse, hem Süper Lig'de hem de olası Avrupa arenasında Göztepe'ye ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

