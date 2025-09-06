Göztepe atılımda

İzmir'de son yıllarda futbolun yanı sıra diğer spor branşlarında yaptığı atılımla dikkat çeken Göztepe, önemli işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında sporcu eğitimi, tesislerin ortak kullanımı, bilimsel çalışmalar ve sporcu sağlığına yönelik önemli iş birliklerini kapsayan bir protokol imzalandı. Başkan Mehmet Sepil ve kulüp yöneticileri, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek projeleri değerlendirdi. Ardından düzenlenen törende, Sepil ile Yılmaz protokole imza attı. Prof. Dr. Yılmaz, "Yeni branşlarda hem üniversitemiz hem de Göztepe yeni takımlar kuracak. Bu iş birliğinin hem kulübümüze, hem üniversiteye, hem İzmir'e, hem de Türk sporuna katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Sepil ise, "İzmir bir sporcu kenti. Bizim için bu iş birliği bilimsel çalışmalarda da büyük değer taşıyor. Medikal, istatistik ve farklı bölümlerle de ortak projeler geliştireceğiz. Buradan yetişecek sporculardan en fazla faydalanacak kurum da Göztepe olacak" ifadelerini kullandı.