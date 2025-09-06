Göztepe’de gözler Juan’da!

Süper Lig'de milli araya 4 hafta sonunda 8 puan toplayıp 3'üncü sırada giren Göztepe'de gözler Brezilyalı golcü Juan Silva'ya çevrildi. İngiliz ekibi Southampton'dan 900 bin euro bedelle bonservisi alınan ve 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayan Juan, gole hasret kaldı. Son olarak geçen sezonun 26'ncı haftasında iç sahada oynanan ve 2-2 berabere biten Samsunspor maçında ağları sarsan 23 yaşındaki forvet bir daha gol sevinci yaşayamadı.

Geçen sene sezon sonuna doğru sakatlanıp formasında da uzak kalan Juan, 2025-2026'da da hasretini dindiremedi. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünde forma giyen Juan Silva net fırsatlar yakalasa da bir türlü ağları havalandıramadı. Mücadeleci yapısıyla taraftarın en sevdiği isimlerden olan Brezilyalı futbolcu, 2'nci hafta Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemedi. Son Konyaspor karşılaşmasında birçok gol pozisyonunu değerlendiremeyen Juan sevinç yaşayamasa da gelecek adına umut verdi.