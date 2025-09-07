Göz-göz cihan’ı istiyor

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna devam eden Göztepe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Trabzonspor'un 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak'ı gündemine aldığı öğrenildi. Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Çanak için kolları sıvayan Göz-Göz, bu transferle özellikle sol hattını güçlendirmek istiyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncunun piyasa değerinin yaklaşık 3.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 33 resmi maça çıkan Cihan'ın, Karadeniz ekibinin Benjamin Bouchouari transferi sonrası forma bulma şansının azalacağı ifade ediliyor. Bordo-mavili yönetimin genç oyuncuya süre vermekte zorlanacağı düşünülürken, başka bir takıma gitmesine sıcak baktığı öne sürüldü.

SARI-KIRMIZILILAR GENÇ YETENEK AVINDA

GÖZTEPE, scout ekibinin titiz takibi sonrası yeni bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Afrika pazarında yaptığı hamlelerle dikkat çeken ve Anthony Dennis'i takıma kazandırarak bölgedeki genç futbolculara ilham olan sarı-kırmızılılar, bu kez 18 yaşındaki Senegalli stoper Mahamadou Gueye ile anlaşma sağladı. Gueye'nin önümüzdeki günlerde İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor. Göztepe yönetimi, genç savunmacıyı ilk etapta U19 takımında değerlendirip gelişimini yakından takip edecek. Oyuncunun kısa süre içinde A takıma kazandırılması için özel bir program uygulanacağı öğrenildi.