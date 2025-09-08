Göztepe ısrarlı: İlle de Doğan

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna devam eden Göztepe, transfer döneminin son günlerine yaklaşırken kaleye takviye için yeniden düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz aylarda Rennes forması giyen 22 yaşındaki milli kaleci Doğan Alemdar için nabız yoklamış ancak Fransız ekibinden gelen olumsuz yanıt nedeniyle transferi askıya almıştı. Ancak kaleci arayışını sürdüren İzmir temsilcisi, yeniden Doğan için devreye girdi. İzmir ekibinin Rennes'in kapısını ikinci kez çalarak genç file bekçisi için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fransız ekibinin Doğan için yaklaşık 3 milyon Euro bonservis talep ettiği, Göztepe yönetiminin ise sıkı bir pazarlığa girmeye hazırlandığı kaydedildi.

Yönetimin hedefi, transferi uygun bir maliyetle sonuçlandırarak takıma uzun vadeli bir yatırım kazandırmak. Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in ortaya koyduğu performanstan memnun olan teknik heyet, Doğan Alemdar transferiyle kalede güçlü bir rekabet ortamı oluşturmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Lis ile Doğan arasında yaşanacak rekabetin takıma ciddi katkı sağlayacağı görüşünde.

KALEDE REKABET PLANI

İki genç kalecinin performansıyla kaleye adeta "duvar örülmesi" hedefleniyor. Kayserispor altyapısında yetişen Doğan Alemdar, kısa sürede A takıma yükselerek Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2021 yılında yaklaşık 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olan milli kaleci, Fransız ekibinde zaman zaman forma şansı buldu. 2023-24 sezonunda Troyes'e kiralık gönderilen Doğan, burada da değerli tecrübeler kazandı. Rennes ile sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.