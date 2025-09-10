Göztepe’ye İrlandalı genç golcü

SÜPER Lig'e iyi bir giriş yapan Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kaleci ve golcü arayışlarını sürdüren Göz-Göz, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen milli eldiven Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım ile görüşmelerini sürdürürken, İngiltere Championship takımı Bristol City'nin forveti Sinclair Armstrong'u da listesine ekledi.

SABRA KİRALANIYOR

İrlandalı forveti kadroya dahil edebilmek için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanından dolayı bu sezon transfer ettiği 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kiralamaya karar verdi. Kurmayların Sabra için 1'inci Lig kulüpleriyle temas halinde olduğu, Armstorung'u ise 1 milyon Euro civarında bir bedelle transfer edeceği ifade edildi. İrlanda doğumlu olan 22 yaşındaki forvet, futbola ülkesinde Shamrock Rovers takımında başladı. Yine aynı ülkede Galway United ekibinde forma giyen Armstrong, daha sonra rotasını İngiltere'ye çevirip Torquay United, Aldershot Town, Queens Park Rangers ve Bristol City takımlarında top koşturdu.

GOLCÜ JANDERSON SIFIRDAN ZİRVEYE

GÖZTEPE'NİN yeni transferlerinden Janderson, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Brezilyalı futbolcu, küçüklüğüne ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta, eski kıyafetleriyle elinde şekerler bulunan küçük bir çocuk dikkat çekerken, bu kare Janderson'un zorlu hayat yolculuğunu simgeledi. Genç oyuncu, paylaşımının altına şu ifadeleri yazdı: "Trafik ışıklarında şeker satmaktan, futbol hayalimi yaşamaya... Bugün, Göztepe ile ilk uluslararası deneyimimde sadece şunu söyleyebilirim: Vazgeçmemeye değdi."

Sezon başında Brezilya 2. lig takımlarından Vitoria'dan sarı-kırmızılılara transfer olan 26 yaşındaki forvet, 4 lig maçında 1 gol, 2 asistle oynadı.