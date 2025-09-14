Göz-Göz Kayseri önünde

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe bugün milli aranın ardından Kayserispor'a konuk olacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç saat 17.00'de başlayacak. İlk 4 haftayı 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe, deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Yeni sezona deplasmanda sergilediği kusursuz performansla başlayan Göztepe, ilk hafta Ç.Rizespor'u dış sahada 3-0, üçüncü haftada da Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 yenmişti. Sarı-kırmızılılar evinde F.Bahçe ve Konya karşısında da beraberlikle ayrıldı. Göz-Göz'de Ogün'ün tedavisi sürerken, Godoi ise takımla çalışmalara başladı. Stoilov, üç haftada henüz 2 puan alabilen Kayseri karşısında öğrencilerinden dikkatli olmalarını istedi.